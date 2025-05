Arriva già il primo regalo della Juventus per Conte, l’indizio è chiaro: non ci sono dubbi

Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno alla Juventus: l’ultimo indizio è fin troppo chiaro, i tifosi possono esultare.

Tutti i rumors portano ad Antonio Conte. Il tecnico del Napoli è il prescelto dalla Juventus, intenzionata a riportarlo sulla panchina bianconera dopo il burrascoso divorzio dell’estate 2014. I dissapori sembrano ormai accantonati: la Juve è convinta che il tecnico salentino sia l’uomo giusto per il rilancio dopo parecchie stagioni difficili e avare di soddisfazioni.

Conte è legato da un contratto con il Napoli fino al 2027 ma l’impressione è che sia pronto a lasciare i partenopei anche in caso di vittoria dello scudetto. L’allenatore leccese non sembra in linea con il club sul fronte mercato e non ha gradito soprattutto la cessione di Kvaratkshelia nello scorso mercato invernale. In più Conte in passato ha sottolineato che lasciare la Juve è stato un grande errore e che spera un giorno di avere la possibilità di riprendere quel discorso interrotto ormai 11 anni fa.

Proprio in queste ore è arrivata un’indiscrezione dalla Spagna che sembra avvalorare l’ipotesi di un ritorno di Conte a Torino. Stando a quanto riportato dal sito Relevo, infatti, pare che i bianconeri si siano mossi per riportare alla Juve un’altra figura legata ai successi del passato. Si tratta di Antonio Pintus, attuale preparatore atletico del Real Madrid che ha lavorato con la Juventus dal 1991 al 1998.

Primo regalo Juve per Conte: è un altro grande ritorno

I bianconeri hanno ormai deciso di cambiare interamente lo staff tecnico in vista della prossima stagione. Una delle questioni più importanti da risolvere è quella legata agli infortuni muscolari: un problema che ha costretto la Juve a continue emergenze in questa annata. Ecco perché l’idea è quella di affidarsi a un vero e proprio ‘guru’ come Pintus.

Il fatto che la Juve abbia cercato proprio il 62enne torinese è più di un indizio in chiave Conte. Pintus, infatti, ha già lavorato con il tecnico salentino: insieme hanno vinto lo scudetto all’Inter nella stagione 2020/2021, riportando i nerazzurri sul tetto d’Italia dopo undici anni. Nel corso della sua carriera Pintus è stato preparatore atletico anche di Chelsea, Monaco, West Ham, Olympique Marsiglia, Palermo e Sunderland.

I tifosi juventini sperano davvero che arrivi presto l’annuncio di Pintus come nuovo preparatore atletico dei bianconeri per la prossima stagione, anche perché vorrebbe dire che il ritorno di Antonio Conte è praticamente fatto.