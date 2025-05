Il vice campione d’Europa alla Juve, Giuntoli piazza il colpo da favola

La Juventus riflette sulle prossime operazioni. Nel mirino del direttore sportivo Giuntoli è finito un vice campione d’Europa.

La Juventus, ora, è padrona del suo destino. Vincendo le ultime due gare di campionato contro l’Udinese ed il Venezia avrebbe, infatti, la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Il club, di conseguenza, ha iniziato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato da concretizzare al fine di rafforzare la rosa e renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Il reparto sotto osservazione, al momento, è quello offensivo destinato ad andare incontro ad una vera e proprio rivoluzione.

Diversi i giocatori che, una volta conclusa l’attuale annata, lasceranno Torino. E’ il caso di Dusan Vlahovic: il 25enne serbo, in scadenza tra un anno, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e, pertanto, verrà ceduto al miglior offerente. Via anche Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il 31enne polacco, ancora ai box per infortunio, viaggia verso la risoluzione del contratto mentre il francese, preso a gennaio in prestito secco, farà rientro al Paris Saint Germain. Verso l’addio pure Francisco Conceicao e Nico Gonzalez.

Fino a dicembre il riscatto del 22enne portoghese sembrava certo: ora, invece, a causa delle tante prestazioni incolori da lui offerte, l’operazione pare saltata. Il 27enne argentino, infine, non è riuscito ad imporsi siglando appena 4 reti in 33 apparizioni complessive. L’attacco, di conseguenza, dovrà essere rifondato. Diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tra cui quello di un vice campione d’Europa da molto tempo nel mirino della Vecchia Signora.

Mercato Juventus, un vice campione d’Europa nel mirino: Giuntoli ci prova

Parliamo di Karim Adeyemi, di proprietà del Borussia Dortmund battuto dal Real Madrid nella finale di Champions del 2024. Il manager, in realtà, già ad agosto aveva tentato di prenderlo senza, però, riuscire a trovare l’accordo decisivo con i gialloneri. Il futuro del 23enne cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, autore di 12 goal e 9 assist nelle 35 gare fin qui disputate, è un rebus: i tedeschi sono quinti in Bundesliga e, in caso di mancato accesso al torneo continentale, saranno obbligati a cedere qualche talento per far quadrare i conti e incamerare le risorse da reinvestire.

I bianconeri, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, si sono piazzati ancora una volta alla finestra in attesa di farsi in avanti in maniera concreta. Giuntoli ha deciso: Adeyemi è tornato di moda negli uffici della Continassa.