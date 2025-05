Infortunio Bremer, incredibile novità dalla Continassa: tifosi impietriti

Dopo il gravissimo infortunio patito a ottobre, arrivano novità inattese sulle condizioni di Gleison Bremer: è successo davvero

Il progetto Juventus va avanti, continuano i lavori in corso della dirigenza bianconera che sta sottotraccia provando a costruire una rosa sempre più forte e completa, con l’intenzione di colmare il gap con Inter e Napoli e tornare da subito a lottare per lo Scudetto. Non sarà affatto semplice.

A tal proposito Cristiano Giuntoli ha in mente diversi nomi che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora in praticamente ogni reparto. Dall’attacco, che perderà sicuramente Dusan Vlahovic vista la scadenza contrattuale del 25enne di Belgrado fissata al 30 giugno 2026. Ma anche Kolo Muani, che difficilmente sarà riscattato. E Arek Milik, falcidiato dagli infortuni e ancora sotto contratto fino a metà 2027.

Il focus potrebbe però riguardare la difesa, la zona del campo che ha subito con ogni probabilità la mancanza più grave e difficile da colmare nell’immediato: quella di Gleison Bremer. Lo scorso autunno il centrale brasiliano è incappato in un gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha praticamente tenuto fuori per tutta la stagione.

Una tegola che ha pesato moltissimo sull’economia del gioco bianconero, con la retroguardia juventina che fino al ko dell’ex Torino era praticamente impenetrabile. Renato Veiga e Lloyd Kelly non hanno affatto fornito delle prestazioni convincenti al punto da far stare sereno Thiago Motta prima e Tudor oggi.

Ecco perché si attende con ansia il ritorno a pieno regime di Bremer che, ormai da tempo, punta al ritorno in vista della Coppa del Mondo per Club di fine giugno. A tal proposito nelle scorse ore sono arrivate delle grosse novità che hanno spiazzato del tutto i tifosi della Juventus: che annuncio su Bremer.

Bremer, annuncio pazzesco: i tifosi della Juve non ci credono

I tifosi della Juventus sperano che Gleison Bremer possa ritornare a disposizione il prima possibile, per riportare quella solidità difensiva alla retroguardia bianconera che manca – ormai – da mesi. Tutto ciò potrebbe accadere prima del previsto, almeno secondo le ultime stime.

Perché la Juventus, attraverso i propri canali social, ha diffuso delle immagini che ritraggono proprio il nazionale verdeoro impegnato alla Continassa ad allenarsi. C’è un dettaglio, però, straordinariamente significativo. “Work in progress…” si legge in didascalia e così Bremer è ritornato a lavorare con il pallone, un chiarissimo segnale di come il recupero proceda nei tempi prestabiliti.

Bremer ha tutta l’intenzione di riprendersi la leadership bianconera, al centro della difesa, proprio per l’impegno più importante per la Vecchia Signora che inizierà tra poco meno di un mese e mezzo: il Mondiale per Club.

Con la speranza non solo di avere già in mano la qualificazione alla prossima Champions League ma anche quella di rivedere Bremer a pieno regime, totalmente recuperato e con il grosso guaio al ginocchio ormai alle spalle.