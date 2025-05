Affare bollente, saluta la Juve per trasferirsi al Milan!

Dalla Juventus al Milan, il calciomercato estivo prende una piega inaspettata: colpaccio rossonero, sorpresa incredibile

Due stagioni differenti ma, evidentemente, altrettanto deludenti. Milan e Juventus hanno raccolto molto poco quest’anno, coi rossoneri che in particolar modo chiuderanno l’annata senza la qualificazione alla prossima Champions League. Un sogno d’altro canto a portata di mano della squadra di Igor Tudor.

La Juventus, dopo l’esonero di Thjago Motta e il ritorno del tecnico croato a Torino, ha cambiato passo e fino alla fine si giocherà il prezioso quarto posto. Un danno economico consistente rimanere fuori dalla Champions, rinunciando agli incassi che saranno decisivi soprattutto per le entrate, durante la prossima sessione di calciomercato. Proprio questo tema, già bollente, potrebbe vedere Juve e Milan intrecciare i propri interessi. I bianconeri ripartiranno da un nuovo centravanti che verosimilmente rimpiazzerà Vlahovic, destinato a salutare dopo tre anni a Torino.

Allo stesso modo si sta studiando l’acquisto di un difensore centrale di spessore internazionale da affiancare a Bremer, oltre ad una serie di movimenti che riguarderanno giovani da talenti da inserire nello scacchiere bianconero. Proprio il Milan potrebbe spingere verso una politica da tempo abbandonata: quella di giovani talenti italiani per ricreare uno zoccolo duro azzurro che, oggi, è palese manchi.

In questo scenario che sta prendendo rapidamente forma la Juventus rischia di ritrovarsi letteralmente scippata proprio dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, per un profilo che da Torino hanno tallonato per diversi mesi. E oggi i rossoneri possono davvero sognare un grande colpo, con buona pace della Vecchia Signora.

Dalla Juve al Milan: colpo da applausi

La difesa è un settore cruciale per Milan e Juventus che vogliono costruire, da subito, una squadra capace di competere per il prossimo Scudetto con Inter e Napoli. E così un giovane centrale, grande protagonista in Serie A, potrebbe far ‘litigare’ del due big del calcio italiano.

Giovanni Leoni piace tantissimo alla dirigenza bianconera, questo è chiaro da tempo. Il 18enne centrale del Parma, arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria per poco meno di 5 milioni di euro, sta stupendo tutti per la maturità e l’intelligenza tattica messa in campo con la squadra gialloblù. La Vecchia Signora rischia, però, di ritrovarsi a fare i conti con una clamorosa beffa.

Il Milan, stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, si starebbe già muovendo per il difensore del Parma al punto che lo avrebbe fatto visionare da alcuni osservatori nelle ultime uscite della squadra guidata da Chivu. 16 presenze e 1 gol per Leoni fino a questo momento in gialloblù, con la dirigenza del Parma che proverà a opporre resistenza. Juventus e Milan sono avvisate.