Thiago Motta, è ufficiale: anche i tifosi della Juve faticano a crederci

L’ufficialità su Thiago Motta ha lasciato senza parole tutti i tifosi della Juventus: nessuno se l’aspettava.

L’estate scorsa Thiago Motta sbarcava alla Juventus con grandi aspettative. L’allenatore di Sao Bernardo do Campo aveva appena raggiunto un traguardo storico alla guida del Bologna, riuscendo a portare i rossoblu in Champions League per la prima volta dopo oltre 60 anni. Un cammino eccezionale che gli era valso la chiamata dei bianconeri, desiderosi di iniziare un nuovo e ambizioso progetto.

Tuttavia le cose non sono andate affatto bene. Complici anche i tanti infortuni che hanno costretto Motta ad avere a che fare spesso con emergenze di formazione, l’annata della Juventus è stata ben al di sotto di ciò che si immaginava. Prima l’eliminazione dalla Champions League al playoff per mano del PSV (tutt’altro che irresistibile), poi la sconfitta casalinga ai rigori nei quarti di Coppa Italia contro un Empoli imbottito di riserve, fino ad arrivare alla doppia batosta in campionato – 0-4 e 0-3 – contro Atalanta e Fiorentina.

Proprio qualche giorno dopo la débâcle con i viola la società bianconera ha deciso di non proseguire il rapporto con Thiago Motta, sollevandolo dall’incarico e affidando la panchina a Igor Tudor. Alla base della separazione non solo i risultati negativi, ma anche un presunto rapporto tutt’altro che idilliaco con alcuni giocatori della rosa.

Thiago Motta, è ufficiale: l’annuncio spiazza tutti

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha fatto notare un episodio avvenuto nei giorni scorsi che sembra avvalorare questa tesi. Il 14 maggio scorso il Bologna ha alzato al cielo la sua terza Coppa Italia battendo il Milan nella finale di Roma grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Ndoye. Una gioia enorme per tutto il popolo felsineo e anche per Italiano, che dopo tre finali perse ha potuto finalmente esultare per questo successo.

Ravezzani sottolinea come nessun giocatore del Bologna abbia pubblicamente ringraziato Thiago Motta dopo il trionfo in Coppa Italia: un aspetto che il noto giornalista definisce “emblematico“, evidenziando come anche un profilo molto “attento e misurato” come il capitano dei rossoblu, Lorenzo De Silvestri, “ha sorvolato sul tema quando gli è stato chiesto”.

“Evidentemente Thiago ha grossi problemi di relazione con i giocatori”, aggiunge Ravezzani, rilanciando dunque l’indiscrezione circolata con insistenza dopo la fine del rapporto tra Motta e la Juventus.