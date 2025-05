Ok dal rivale di sempre, la Juve sogna il colpo dell’estate

La Juventus si sta muovendo per ingaggiare un top player in rotta con il suo attuale club. Il via libera può arrivare nelle prossime settimane.

Pensa in grande la Juventus. La qualificazione in Champions League, grazie alla vittoria ottenuta domenica ai danni dell’Udinese, è ormai ad un passo: per strappare il pass, a questo punto, servirà battere il Venezia nell’ultimo turno di campionato. Ecco perché il club, da ormai diverse ore, ha cominciato a focalizzarsi sulle prossime operazioni da concretizzare volte a rafforzare la rosa e renderla maggiormente competitiva ad alti livelli.

La strategia elaborata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli consisterà nel piazzare pochi e mirati colpi, ma tutti di grande qualità. In avanti, ad esempio, piace molto Victor Osimhen che, a luglio, tornerà al Napoli che provvederà a venderlo al miglior offerente. A centrocampo, invece, l’oggetto del desiderio risponde al nome di Sandro Tonali protagonista di un’annata straordinaria al Newcastle, sia dal punto di vista personale (6 gol e 3 assist) che di squadra (terzo posto in Premier e Coppa di Lega conquistata).

Per quanto riguarda la difesa, invece, l’idea è quella di prendere un top player in rotta con la sua attuale squadra. Parliamo di Theo Hernandez, le cui azioni risultano in netto ribasso al Milan. Il 27enne francese ha vissuto una stagione in chiaroscuro, andando incontro a diverse prestazioni deludenti che hanno spinto i rossoneri a stoppare la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Le interlocuzioni sono ferme e, in assenza di novità, le parti si separeranno nel giro di qualche settimana.

Mercato Juventus, nuovo colpo in vista: arriva dalla rivale

A confermarlo è il fatto che il management, coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, si è già mosso al fine di individuare un acquirente. Di recente si era parlato di un possibile ritorno al Real Madrid ma gli spagnoli si sono tirati fuori, spiegando di non ritenere prioritario l’acquisto del cursore. Ben più concreto l’interesse mostrato dalla Vecchia Signora che, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista di ‘Telelombardia’ Matteo Zorloni, a breve presenterà “un’offerta simile a quella fatta dal Como a gennaio”.

L’affare ha diverse chance di andare in porto. “Il giocatore ha espresso piacere nel possibile trasferimento”. Prima di piazzare il blitz, però, sarà necessario vendere Andrea Cambiaso, nel mirino del Manchester City. L’effetto domino sulla corsia mancina può scattare da un momento all’altro. La Juve ha deciso: vuole Theo per rilanciarsi.