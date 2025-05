Venezia-Juve, che mazzata per i bianconeri: Champions a rischio

La Juventus si prepara all’ultimo turno di campionato contro il Venezia. In ballo c’è la qualificazione alla prossima Champions League.

La vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese, centrata grazie alle reti siglate da Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, ha reso la Juventus ancor più padrona del proprio destino. I bianconeri, in ogni caso, sono consapevoli del fatto che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Per centrare la qualificazione alla Champions League 2025/26, infatti, sarà necessario battere in trasferta il Venezia nell’ultimo turno di campionato ed evitare qualsiasi tipo di scivolone.

Impresa che soltanto in apparenza può sembrare facile, per diversi fattori. Anche i lagunari, ad esempio, non possono permettersi risultati negativi. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco, attualmente, occupa il penultimo posto in classifica a quota 29 punti e, in caso di sconfitta, verrebbe automaticamente retrocessa nel torneo cadetto. Gli arancioneroverdi, in queste settimane, apparivano in ripresa come testimoniato dai successi di recente colti contro il Monza e la Fiorentina e dai pareggi sui campi del Lecce, dell’Empoli e del Torino.

Domenica, invece, è arrivata a sorpresa la netta sconfitta patita per mano del Cagliari che ha rimesso in salita la strada che conduce verso la salvezza. Per i veneti, di conseguenza, il match in programma domenica rappresenta quindi l’ultima chance di conquistare la permanenza in Serie A ed evitare il peggiore degli epiloghi. La Vecchia Signora dal canto suo, nonostante l’avvicendamento in panchina, continua ad offrire prestazioni poco brillanti e caratterizzate da numerose criticità a livello di gioco.

Juventus, si avvicina il match contro il Venezia: mazzata per i bianconeri

I bianconeri, nell’occasione, proveranno a fare bottino pieno in modo tale da strappare il pass valevole per la competizione europea. Le difficoltà, in ogni caso, non mancano e l’esito del match non potrebbe essere più incerto. A pensarla così è pure il giornalista Graziano Campi: “La Juventus è obbligata a vincere a Venezia, dove non sarà facile. La vittoria – si legge nel post pubblicato su ‘X’ – condannerebbe i lagunari alla Serie B”. Il fischio d’inizio è ancora distante ma, intanto, la tensione è già ai massimi livelli.

I padroni di casa, trascinati dall’ex Hans Nicolussi Caviglia (4 reti e 3 assist), cercheranno di trionfare di fronte al pubblico amico e concretizzare il sorpasso ai danni del Lecce o dell’Empoli. La Juve, invece, intende chiudere la pratica per potersi poi concentrare sulle operazioni di mercato tese a rafforzare la rosa e renderla più competitiva.