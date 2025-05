La stella della nazionale under 21 arriva grazie alla Champions: Juve scatenata

La Juventus pronta ad intervenire sul mercato. Nel mirino del Ds Giuntoli è finita la stella della Nazionale Undr 21.

La certezza la si avrà soltanto domenica, in caso di vittoria sul campo del Venezia. La Juventus, in ogni caso, considera vicina la qualificazione in Champions League e, da ormai diversi giorni, ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare tese a rafforzare la rosa. L’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in tal senso, è quella di sfruttare subito al meglio la finestra di mercato (1-10 giugno) che precede il debutto nel Mondiale per Club (19).

La strategia al momento contemplata prevede un numero limitato di colpi, almeno un per ogni reparto. In avanti, ad esempio, arriveranno almeno 2 attaccanti alla luce delle partenze di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Nel mirino ci sono Lorenzo Lucca dell’Udinese, Nikola Krstovic del Lecce e Victor Osimhen di proprietà del Napoli. Per quanto riguarda invece il centrocampo, il sogno risponde al nome di Sandro Tonali protagonista di un’annata da incorniciare impreziosita dalla conquista della Coppa di Lega ai danni del Liverpool.

Il Newcastle vorrebbe trattenerlo, ritenendolo una colonna portante nello scacchiere tattico di Eddie Howe, ma a breve le parti si incontreranno al fine di provare a delineare i contorni economici dell’operazione. Giuntoli, nella circostanza, proverà ad ottenere il “sì” decisivo mettendo sul piatto il cartellino di Douglas Luiz e un conguaglio da almeno 40 milioni. Possibile, poi, che nella trattativa rientri pure Vlahovic, attratto dall’idea di sbarcare in Premier League. Per rafforzare la difesa, infine, il manager sta pensando ad un giovane talento della Serie A messosi in grande luce negli ultimi mesi.

Mercato Juventus, nel mirino la stella dell’Under 21: imminente il blitz

Parliamo di Giovanni Leoni, legato fino al 2029 al Parma che ad agosto lo ha prelevato dalla Sampdoria in cambio di 5 milioni. Il 18enne, dopo una prima parte di stagione vissuta principalmente in panchina per studiare i compagni, in seguito ha scalato le gerarchie conquistando i gradi di titolare e diventando uno dei punti di forza della formazione emiliana. La Vecchia Signora è rimasta molto colpita dalle caratteristiche e dalla maturità del classe 2006 e, nelle scorse ore, ha avviato le interlocuzioni allo scopo di iniziare a gettare le basi della trattativa.

Il difensore centrale piace anche al Milan ma i rossoneri, al momento, non possono piazzare l’affondo in quanto impegnati nel casting riguardante il nuovo direttore sportivo. I bianconeri, invece, possono ed intendono agire immediatamente, così da bruciare la concorrenza. Giuntoli ha deciso: Leoni, stella dell’Under 21 italiana, rappresenta un obiettivo concreto.