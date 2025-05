Il Napoli lo ha mollato, strada libera per la Juve: è fatta

La Juventus può avere strada libera per un grande colpo durante il mercato estivo: il Napoli adesso guarda altrove

Una manciata di ore e la Juventus saprà se giocherà la Champions League nella prossima stagione. La delicata sfida al Venezia, che chiuderà la Serie A 2024/25 dei bianconeri, sarà cruciale per gli uomini di Igor Tudor. Da capire, poi, quella che sarà la strategia della dirigenza per potenziare la rosa in vista del prossimo futuro.

Uno dei capitoli più spinosi in casa Juventus, in ottica calciomercato, è sicuramente quello rappresentato dall’attacco. Il reparto avanzato che oggi è a disposizione di Igor Tudor rischia seriamente di cambiare volto, quasi una rivoluzione. Perché in primis Arek Milik, praticamente mai a disposizione quest’anno a causa di un’infinita serie di infortuni, dovrebbe dire addio alla Vecchia Signora. Francisco Conceicao, questo è chiaro già da diverse settimane, non verrà riscattato dal Porto.

Il figlio d’arte, nonostante sia entrato nel cuore dei tifosi, è destinato a salutare la Torino bianconera. E se per Nico Gonzalez dubbi ce ne sono e anche in questo caso andranno fatte le dovute valutazioni, allo stesso modo la dirigenza bianconera farà i conti con la scontatissima partenza di Dusan Vlahovic. Il serbo, in scadenza il 30 giugno 2026, non ha trovato l’intesa con la dirigenza bianconera per prolungare.

La cessione del 25enne di Belgrado servirà ad incassare denaro fresco da reinvestire per quello che sarà il nuovo centravanti di riferimento della Juve del futuro. A tal proposito, in attesa di sapere e capire come muoversi per una possibile permanenza di Kolo Muani (si discuterà col PSG) c’è un’opzione che potrebbe prendere quota già nelle prossima settimane. A sorpresa, l’assist arriva direttamente da Napoli.

Addio Napoli, va alla Juve: che bomber!

È successo già in passato che Juventus e Napoli condividessero l’interesse per obiettivi comuni. Una storia che rischia di ripetersi in attesa che riapra ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. In questo caso, a spuntarla sarebbe la Vecchia Signora.

Si parla di Lorenzo Lucca, uno degli attaccanti più apprezzati e richiesti della Serie A. L’ex Ajax, arrivato a Udine dal Pisa per appena 8 milioni, ha visto triplicare la valutazione del suo cartellino dopo l’ottima annata con la squadra friulana. D’altronde il Napoli segue da tempo il classe 2000 ma sembra proprio che i dirigenti partenopei si stiano soffermando su altri profili per il momento.

Potrebbe approfittarne il grande ex, Cristiano Giuntoli, pronto a regalare un grande colpo ai tifosi bianconeri. Un attaccante giovane, con ancora ampi margini di crescita e che in questa stagione ha segnato con continuità. Per Lucca, il cui cartellino è valutato intorno ai 30 milioni di euro, si parla di 35 presenze con 13 gol e 2 assist vincenti.