Cacciato dalla Juve, se lo prende il Milan: tifosi bianconeri di sasso

La Juve lo ha lasciato andare via e ora il talento può finire al Milan: la firma è vicina, beffa atroce per i bianconeri.

I tifosi juventini hanno senza dubbio molti rimpianti per come è andata questa stagione. Il calciomercato roboante della scorsa estate e l’arrivo di Thiago Motta che tanto bene aveva fatto con il Bologna sembravano il preludio a un’annata finalmente da protagonista per il club bianconero. Le cose sono andate in maniera completamente diversa e all’interno del mondo Juve la delusione è palpabile.

In tanti contestano a Giuntoli soprattutto le scelte operate nell’estate 2024, specialmente la decisione di mandare via alcuni elementi che hanno poi dimostrato altrove tutto il loro valore. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che getta ancora di più nello sconforto il popolo juventino: uno dei gioielli che la Juve ha scelto di non tenere potrebbe accettare la corte di una grande rivale.

Stiamo parlando di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista, attualmente in prestito al Venezia: i lagunari hanno però l’obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro (più 1,5 di bonus). Il giocatore, che compirà 25 anni il prossimo 18 giugno, ha realizzato 4 reti in questo campionato ed è stato senz’altro uno dei più positivi della truppa allenata da Eusebio Di Francesco. Le sue giocate hanno entusiasmato i tifosi veneziani, che sperano di poterlo vedere in maglia arancioneroverde ancora un altro anno.

Cacciato dalla Juve, lo prende il Milan: che beffa per i bianconeri

Tuttavia, come accennato, sul talento di Aosta è appena piombato il Milan. Come riportato dal quotidiano La Stampa il centrocampista verrà riscattato dal Venezia ma si scatenerà per lui un’asta sul mercato. L’impressione è che Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si sia già mosso per portarlo a Milanello: Nicolussi Caviglia piace perché ha ottime qualità da regista, ha un prezzo accessibile e un ingaggio contenuto.

Si profila quindi una beffa enorme per la Juventus, che aveva tra le mani un talento su cui poter puntare per il rilancio. D’altronde è stato lo stesso Thiago Motta, dopo l’esonero, ad ammettere che mandare via l’ex Sudtirol si è rivelata una scelta errata: “Non rimpiango Kean e Fagioli, ma abbiamo sbagliato a cedere Nicolussi Caviglia“.

Nel corso della sua carriera Nicolussi Caviglia ha indossato anche le maglie di Perugia, Parma e Salernitana, oltre alla Juventus U23. Con la prima squadra bianconera ha totalizzato 13 presenze, giocando da titolare la finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta dalla Juve contro l’Atalanta e risultando uno dei migliori in campo.