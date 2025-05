Sarri nuovo allenatore, i tifosi della Juve stentano a crederci

Il ritorno di Sarri in panchina si avvicina e i tifosi della Juve stentano a crederci: ipotesi clamorosa, può succedere davvero

Ha allenato la Juventus per 52 partite portando a Torino, nel suo unico anno da tecnico bianconero, lo Scudetto. Maurizio Sarri ha lasciato sempre un’impronta importante nei club che ha allenato. Quasi superfluo quanto costruito a Napoli, fino all’Europa League vinta col Chelsea.

Un vincente che da un anno abbondante – dopo essere stato esonerato dalla Lazio – è ora svincolato e al centro di continui rumors di mercato. Ma un profilo come quello del tecnico 66enne non può rimanere troppo a lungo dal mondo del calcio, uno sport che Sarri ha mostrato – e dimostrato coi fatti – di amare visceralmente. L’ex banchiere a Torino ha lasciato un ricordo dolce e amaro: nel frattempo, però, il tradimento ai tifosi bianconeri sembrerebbe sempre più probabile.

Si fanno pressanti le indiscrezioni che vorrebbero Sarri nuovamente protagonista in Serie A, su una panchina molto diversa da quella bianconera. E così un’altra big – secondo l’ultimissima rivelazione di mercato – potrebbe decidere di puntare finalmente su di lui.

Sarri torna, Juve tradita: annuncio choc

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di ‘Milannews.it’ sottolineando quale sia la via che la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a percorrere per rimpiazzare Sergio Conceicao nelle prossime settimane. Occhi, in primissimo piano, su Maurizio Sarri.

“Da almeno un mese Italiano è il nome che metterebbe d’accordo tutte le componenti, in primis Igli Tare che condivide questo progetto. Un pista da seguire visto che ancora non c’è stata la fumata bianca per il rinnovo con il Bologna”. Si passa poi a parlare di Maurizio Sarri, un nome caro a juventini e napoletani ma che adesso potrebbe finire dopo diversi accostamenti per firmare proprio con il Milan. Questa, almeno, la possibilità sullo sfondo tutt’altro che da escludere.

“Alla Lazio non ha litigato così tanto con Tare ma hanno una visione differente di calcio. È vero, Sarri avrebbe una gran voglia di Milan“. Una vera e propria bomba visto che la volontà dell’allenatore, oggi svincolato dopo l’esperienza nella Capitale, potrebbe agevolare non poco un’eventuale trattativa. Staremo dunque a vedere se l’occasione Sarri potrà effettivamente realizzarsi.

Il tecnico napoletano si era detto deluso, la scorsa estate, per non essere stato nemmeno preso in considerazione dai vertici rossoneri. Ora la musica potrebbe essere cambiata, a maggior ragione dopo un’annata disastrosa del Milan che è rimasto pure fuori dalle competizioni europee. Un terreno evidentemente fertile per costruire: lo sa bene proprio Maurizio Sarri.