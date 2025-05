Via Di Gregorio, la Juve pesca dalla rivale per la propria porta

La Juventus potrebbe decidere di cambiare nuovamente portiere il prossimo anno: c’è l’estremo difensore della rivale nel mirino

La fatica è stata enorme, così come la paura di non farcela, ma alla fine la Juventus è riuscita a strappare la qualificazione per la prossima Champions League andando a vincere per 3-2 sul campo del Venezia, rendendo vano il successo della Roma.

Grosso respiro di sollievo per i bianconeri che erano prima passati in svantaggio e poi si erano fatti pareggiare dopo essersi portati sul 2-2. Un’ultima giornata da infarto per la Juventus che era chiamata obbligatoriamente a qualificarsi per la Champions League non solo per salvare una stagione deludente, ma anche per potersi garantire un mercato più importante visto che la qualificazione alla massima competizione europea per club porterà più soldi nelle sue carte.

Calato il sipario sul campionato, la Juventus deve ora pensare al futuro e a costruire una rosa capace di poter tornare a lottare per lo scudetto fino alla fine. Come fatto capire dallo stesso Igor Tudor nel post partita, i bianconeri cambieranno in primis guida tecnica dove appare scontato il ritorno di Antonio Conte, mentre sul mercato ci sarà una nuova ed importante rivoluzione dove non sarà risparmiato nessun reparto.

Anche in porta, infatti, la Juventus sembra intenzionata ancora una volta a cambiare e Michele Di Gregorio potrebbe lasciare il posto ad un portiere di livello come David De Gea

Juventus, Di Gregorio non convince: c’è De Gea nel mirino

Nella prossima sessione estiva, la Juventus è chiamata ad una nuova rivoluzione per migliorare una rosa che quest’anno ha lasciato a desiderare. I bianconeri starebbero anche pensando ad un nuovo portiere non essendo rimasti convinti da Michele Di Gregorio e nel mirino sarebbe finito David De Gea della Fiorentina, autore di una grande stagione tanto in Italia quanto in Europa, portando la Viola quasi in finale di Conference League.

Il portiere spagnolo si è prodigato in parate davvero sensazionali nel corso dell’anno, contribuendo in maniera importante alla qualificazione in Conference League del prossimo anno e la Fiorentina ha tutta l’intenzione di trattenerlo. Il club gigliato ha un’opzione di rinnovo per un’altra stagione che può esercitare entro il prossimo 30 giugno, ma la Juventus ha intenzione di inserirsi per scippargli De Gea da sotto il naso.

A Firenze, l’ex estremo difensore del Manchester United si trova molto bene ed è diventato un idolo per i tifosi della Fiorentina, ma potrebbe essere molto tentato dalla possibilità di poter giocare un’ultima volta la Champions League. A 34 anni, De Gea potrebbe non avere più la possibilità di farlo in futuro e la Juventus è pronta a concedergli tale occasione. Appare, però, difficile pensare che la Fiorentina possa decidere di cedere De Gea a cuor così leggero, soprattutto al club bianconero con il quale condivide una forte rivalità, sebbene quando si parla di mercato tutto può sempre succedere.