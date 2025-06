La Juve glielo ha già comunicato: non rientra nei piani, nuovo addio

Parte la programmazione della Juventus per la prossima stagione: addio già certo, un big ha le valigie in mano

Meno di un mese all’inizio del Mondiale per Club ed in casa Juventus la questione principale da risolvere riguarda chiaramente l’allenatore. Igor Tudor non conosce ancora il suo destino, probabilmente perché in casa bianconera non è chiara la situazione sul da farsi.

Il sogno si chiamava Antonio Conte, nulla da dire. Ma alla fine il grande ex, che nel frattempo dopo l’Inter ha portato l’altra grande rivale della Vecchia Signora a vincere lo Scudetto, ha deciso di rimanere dov’è. Continuità al progetto Napoli, in un ambiente che evidentemente è riuscito a convincerlo dopo la festa Scudetto e con magari qualche audace promessa da mantenere in sede di calciomercato, nei prossimi tre mesi.

Il tempo stringe, le alternative iniziano a scarseggia e la credibilità di Tudor è stata verosimilmente già messa in forte discussione negli ultimi tempi. Ecco perché la soluzione che riguarderà il tecnico che guiderà la Juventus nella stagione 2025/26 dovrà essere la migliore possibile: non verranno accettati ulteriori errori. Il recente passato lo ha dimostrato: spendere tantissimi milioni non equivale a vincere.

E così in sede di mercato tanto cambierà, a partire dalle figure che gestiranno le scelte tra le – tante – entrate ed uscite. Oltre a Dusan Vlahovic in attacco dovrebbe partire Kolo Muani, destinato a fare rientro al PSG campione d’Europa dopo il prestito bianconero. Occhio ad un altro settore che, tuttavia, potrebbe regalare una sorpresa, stavolta tra gli addii definitivi: la scelta in difesa è stata già fatta.

Bye bye Juve: il difensore saluta

Al di là di ciò che ne sarà di Andrea Cambiaso, accostato spesso e volentieri al Manchester City, la Juve aspetta Bremer e nel frattempo valuta la firma di almeno un altro grande centrale da affiancare al brasiliano. Parallelamente, si fa strada un addio che oggi è praticamente scontato: quello di Daniele Rugani.

Dopo la stagione discreta all’Ajax in prestito secco, nella quale ha collezionato 26 con 1 gol e 1342′ in campo, il 30enne di Lucca è ora rientrato alla base. La Juventus, però, visto anche il contratto in scadenza tra un anno non ha scelta: Rugani dirà addio a titolo definitivo, fruttando anche qualche milione alle casse della Vecchia Signora. Una decisione inevitabile visto che il difensore ex Empoli non rientra nei piani e potrebbe cercare fortuna altrove.

Non è da escludere l’opzione Serie A, decisamente più calda visto i trascorsi del difensore di proprietà della Juve. Staremo a vedere eventualmente chi si farà avanti ma ad oggi la certezza è solo una: il divorzio tra il club bianconero e il centrale classe 1994.