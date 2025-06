Clamoroso Zidane, l’ultima decisione spiazza i tifosi

L’ex tecnico del Real Madrid, fermo ormai da 4 anni, si è reso protagonista di una scelta singolare: come cambia il valzer delle panchine

Due campionati spagnoli, tre Champions League, Supercoppe (iberiche ed europee) a profusione, con l’aggiunta di due Coppe del Mondo per club: il tutto in meno di sei stagioni complete alla guida del Real Madrid.

Con un curriculum che definire di tutto rispetto equivarrebbe a sminuire il grande lavoro fatto nella Capitale spagnola, Zinedine Zidane è il terzo allenatore più vincente della storia del Real Madrid, dopo Miguel Muñoz (14) e Carlo Ancelotti, detentore del record con 15 trofei vinti.

Eppure…eppure dall’ultima separazione col club merengue, datata ormai 2021, l’eroe, da giocatore, dei Mondiali di Francia ’98 è ancora ai box. Disoccupato di lusso. Corteggiato in questi 4 anni tanto da prestigiosi club in patria quanto da sodalizi stranieri.

L’intenzione, mai nascosta, di voler prendere il posto di Didier Deschamps alla guida della nazionale francese si è scontrata con la decisione della Federazione transalpina di rinnovare il contratto al suo ex compagno di squadra dopo i Mondiali di Qatar 2022.

Zidane, lungi dall’augurarsi il fallimento della spedizione francese in Asia, aveva puntato però tutte le sue fiches sull’assunzione dell’incarico dopo la kermesse iridata, ma i piani alti del paese d’Oltralpe hanno preferito puntare sulla continuità.

Ecco che allora Zizou è ancora a spasso. In cerca di un’avventura stimolante per la sua carriera di allenatore vincente. L’ultima proposta, rivelata dal quotidiano ‘L’Equipe‘, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Zidane dice ‘no’ a 100 milioni: strada spianata per Inzaghi

Il giornale transalpino ha svelato l’interesse dell’Al Hilal, facoltosa società della Roshn Saudi League già meta di tante (ex) stelle del calcio europeo, per l’ex tecnico della ‘Casa Blanca‘.

La necessità di un profilo di spessore da mettere alla guida della squadra in vista dell’importante appuntamento col Mondiale per Club avrebbe spinto il club asiatico a proporre a Zidane un contratto annuale, con un ingaggio netto di 100 milioni di euro, per prendere subito il timone del gruppo.

Separatosi infatti da Jorge Jesus, il club saudita avrebbe puntato con decisione il francese, che però ha clamorosamente rifiutato la proposta: resta vivo ed inalterato il sogno di aspettare il proprio momento per guidare la nazionale de ‘Les Bleus‘.

Le conseguenze di questa decisione sono sotto gli occhi di tutti: l’Al Hilal ha virato su Simone Inzaghi, mettendo sul piatto un biennale da 60 milioni per convincere l’allenatore piacentino a sposare la ricchissima causa. Proprio in queste ore il fratello di Filippo Inzaghi è a colloquio con gli Stati generali dell’Inter per definire il proprio futuro: il tecnico italiano sembra sempre più orientato ad accettare la proposta del club arabo…