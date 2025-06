Addio Juve, giocherà nella Roma di Gasperini

Brutto colpo per la Juventus, cambia il futuro del calciatore: lascia i bianconeri per firmare con la Roma di Gasperini, i dettagli

Giorno dopo giorno sta nascendo la nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini. L’ormai ex tecnico orobico sta cominciando a pianificare, con la società giallorossa, il mercato della squadra. Nonostante una rosa di buon livello, è chiaro che manchino ancora dei giocatori adatti alla filosofia dell’allenatore scuola Juve, e uno di questi potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’addio ai bianconeri è infatti ormai scontato, e la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio la Capitale.

In attesa di lavorare a nuovi innesti sulle fasce, lì dove si sviluppa buona parte del potenziale delle squadre di Gasperini, a quanto pare il tecnico avrebbe chiesto alla società di garantirgli un colpo di alto livello in attacco. Non del tutto convinto dei centravanti attualmente presenti della rosa (da Dovbyk a Shomurodov, senza dimenticare Abraham, di ritorno dal prestito al Milan), l’allenatore avrebbe tracciato l’identikit della prima punta che potrebbe fare al caso suo.

E tra i tanti nomi presenti nel nostro campionato, adatti all’idea di calcio che ha in mente Gasp per la sua Roma, ce n’è uno in particolare che sembrava a un passo dalla Juventus, e che invece potrebbe dire addio all’ipotesi bianconera per abbracciare con entusiasmo il nuovo progetto capitolino. Con buona pace di Tudor e della nuova dirigenza juventina, ancora alle prese con una rifondazione che deve prendere il via.

Niente Juve per un grande attaccante del calcio italiano: va alla Roma con Gasp

In un reparto offensivo, quello della Juventus, che per forza di cose dovrebbe vedere qualche cambiamento importante, tra un Vlahovic il cui futuro è tutto da definire e un Kolo Muani che non è detto possa tornare a vestire la maglia juventina, dopo il prestito semestrale di questa seconda parte di campionato, a quanto pare non ci sarà spazio per un grande protagonista della stagione appena conclusa.

Il bomber dei bianconeri, ma non di quelli di Torino, bensì di quelli del Friuli, è infatti diretto altrove. Da tempo studiato da vicino dagli uomini mercato della Juve, Lorenzo Lucca potrebbe essere uno dei primi regali della dirigenza della Roma al tecnico Gasperini. E per i bianconeri potrebbe trattarsi dell’ennesima beffa in un’estate, fin qui, non certo da ricordare.

L’attaccante classe 2000, reduce da un campionato da 12 gol e 2 assist in 33 presenze, secondo il QS non sarebbe una priorità per l’attuale dirigenza bianconera, e anche per questo motivo negli ultimi giorni si sarebbe avvicinato, forse in maniera decisiva, alla Roma.

Per anticipare il club più titolato d’Italia, Gasperini ha infatti chiesto un’accelerata alla sua nuova società, e stando alle ultime indiscrezioni avrebbe gettato basi importanti per portare Lucca da Udine alla Capitale. Con buona pace della Juventus, che forse sperava di poter tenere l’attaccante in stallo per qualche tempo, per poter evidentemente chiudere il colpo a condizioni economiche più favorevoli. Una tattica attendista che potrebbe rivelarsi fatale.