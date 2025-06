La Juve fissa il prezzo: cessione a 16 milioni, si chiude subito

Dopo la rivoluzione societaria, la Juventus ha rotto gli indugi e ha fissato il prezzo: a 16 milioni di euro via libera alla cessione

Continua il turnover ai piani alti della Continassa. È arrivata l’ufficializzazione della risoluzione del contratto che legava la Juventus al suo Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, che pertanto lascerà Torino dopo due stagioni.

“Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze”, si legge nel comunicato rilasciato dalla ‘Vecchia Signora’. Fuori dal nuovo corso bianconero anche Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, i più stretti collaboratori di Cristiano Giuntoli che, comunque, non dovrebbe restare disoccupato a lungo visto che per l’ormai ex Ds bianconero potrebbero aprirsi le porte dell’Atletico Madrid. Inoltre, Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per iniziare un nuovo progetto professionale. Ma le uscite in casa bianconera non riguardano solo l’assetto dirigenziale. Infatti, la “Vecchia Signora” ha rotto gli indugi tanto da aver fissato il prezzo: a 16 milioni di euro si chiude subito. Cessione Mbangula, a 16 milioni di euro possibile la chiusura dell’operazione Prosegue, dunque, il rinnovamento dell’organigramma juventino, cominciato con l’ingaggio di Damien Comolli come Direttore generale e la “promozione” di Giorgio Chiellini a Director of Football Strategy. Ora l’attesa è tutta per il nome del nuovo Direttore sportivo, con la relativa rosa dei papabili che è ristretta all’ex Ds del Bayer Monaco ed ex bianconero, Hasan Salihamidzic, a Frederic Massara e a Diego Lopez.

Intanto, sirene di mercato per Samuel Mbangula che potrebbe essere uno dei sacrificati in questa prima parte di estate anche perché non gli mancano gli estimatori. Del resto, l’esterno belga, lanciato a sorpresa da Thiago Motta fin dal debutto in campionato contro il Como dello scorso agosto, è stato una delle poche note positive nella deludente stagione bianconera come certificano i suoi numeri: 4 gol, di cui 1 in Champions League, e 5 assist in 32 apparizioni complessive per 1.078 minuti giocati.

Prestazioni che, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, non sono passate inosservate agli occhi di diversi club. Se il Bologna resta vigile sul classe 2004 bianconero, due club della Premier League, il Nottingham Forest e il Bournemouth, sono andati oltre il semplice sondaggio, con la “Vecchia Signora” che punta a incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, con possibile chiusura a 16 milioni, per una una cessione che genererebbe un’ottima plusvalenza migliorando così i conti del club bianconero che di certo non naviga nell’oro.