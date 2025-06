Dalla Juve al Napoli, clamoroso sgarbo di Conte

Antonio Conte al lavoro per il mercato del Napoli, la mossa che spiazza la Juventus: assalto a un giocatore bianconero da parte del grande ex

In questi primi giorni di calciomercato, dalla fine del campionato, abbiamo già assistito a una lunga serie di colpi di scena. Uno dei principali è stato quello della permanenza di Antonio Conte al Napoli. L’allenatore pugliese e De Laurentiis, dopo la vittoria dello scudetto, hanno trovato un punto di incontro, sebbene nei giorni e nelle settimane precedenti le indiscrezioni e le sensazioni riferissero di una possibile rottura. E così, proseguiranno insieme per provare a confermarsi. Soprattutto, questo ha significato il mancato ritorno di Conte alla Juventus, che diversi addetti ai lavori reputavano estremamente probabile.

Un qualcosa che dalle parti di Torino, da una certa parte della tifoseria non è stato preso per niente bene e vissuto come un ‘tradimento’. Ma esemplificativo, evidentemente, del fatto che al momento il progetto Napoli appaia agli occhi di Conte assai più consistente di quello della Juventus, al punto da rifiutare una offerta anche più vantaggiosa dal punto di vista economico.

L’intenzione è quella, per l’ex Ct della Nazionale, di aprire un ciclo vincente in azzurro e sembrano esserci i presupposti per farlo, viste anche le difficoltà attuali delle dirette concorrenti. Non solo: Conte sfida nuovamente la Juventus e prova a portarle via un giocatore. Ormai, con il grande ex è lotta senza quartiere.

Napoli, la nuova mossa di Conte e Manna: idea Miretti

La nuova idea per il mercato partenopeo sarebbe, secondo il ‘Corriere dello Sport’, Fabio Miretti, giocatore di rientro alla Juventus dopo il prestito al Genoa.

Il centrocampista, con la maglia rossoblù, ha vissuto una buona stagione, con uno score di 3 gol e 3 assist totali. Ora, tornerà a Torino dove si effettueranno delle valutazioni su di lui. Nel frattempo, il ds azzurro Manna avrebbe preso informazioni, per capire la fattibilità di un eventuale affare. Il Napoli vuole rinforzarsi ulteriormente a centrocampo e dopo De Bruyne vorrebbe aggiungere un altro incursore alla batteria, per avere una linea mediana completa per competere a 360 gradi. E’ una squadra partenopea che appare molto aggressiva sul mercato e determinata ad accontentare Conte in tutte le sue richieste, per confermarsi in Italia e fare bene anche in Europa. Vedremo se ci riuscirà.