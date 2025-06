Mondiale e addio, la Juventus lo cede subito dopo il torneo

La Juventus ha già deciso di cedere il giocatore dopo il Mondiale per Club: non rientra nei progetti dei bianconeri per il prossimo anno

Tra meno di due settimane la Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club dove alla prima giornata, in programma nella notte di giovedì 19 giugno, se la vedrà contro gli emiratini dell’Al Ain, squadra in cui milita l’ex Roma Rui Patricio.

In questa settimana, mentre a livello dirigenziale ci sono stati molti cambi con l’arrivo di Damien Comolli e l’addio di Cristiano Giuntoli, il gruppo bianconero si è ritrovato alla Continassa per ricominciare gli allenamenti prima della partenza verso gli USA. Il volo verso gli States è in programma il 14 giugno ed Igor Tudor, confermato sulla panchina almeno per il momento, potrà contare su una rosa abbastanza profonda per la competizione.

Molti giocatori sono rientrati dal loro periodo di prestito e prenderanno parte al Mondiale per Club con la Juventus, ma alcuni non rientrano nei progetti bianconeri e verranno ceduti subito dopo il torneo. Tra i giocatori che non rientrano nei piani della Vecchia Signora c’è ad esempio Kostic che, però, spera di far cambiare idea alla dirigenza e a trattenerlo anche dopo il Mondiale.

Vuole provarci anche Daniele Rugani che, rientrato dal prestito all’Ajax, vuole convincere la Juventus a dargli una possibilità. Più facile a dirsi che a farsi visto che i bianconeri non vogliono puntare per niente su di lui e stanno già lavorando alla sua possibile cessione.

Juventus, Rugani ai saluti: il difensore via dopo il Mondiale

Se Filip Kostic verrà valutato durante il Mondiale e potrebbe anche restare alla Juventus, per Daniele Rugani il discorso è ben diverso. I bianconeri, infatti, avrebbero già deciso il futuro del difensore che sarà lontano da Torino dopo il Mondiale e la dirigenza si è messa già al lavoro per trovare una soluzione. Rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, Rugani dovrebbe restare in Serie A e per lui si parla di un possibile interesse del Sassuolo.

Dopo aver ottenuto la promozione, la squadra neroverde ha intenzione di costruire una rosa capace di poter raggiungere la salvezza con relativa facilità e Rugani è uno dei nomi nella lista dell’ad Giovanni Carnevali. Al momento, il difensore è concentrato solo sull’Italia e non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, soprattutto con un Mondiale per Club da giocare.

Rugani spera ancora di poter far cambiare idea alla Juventus e ci proverà in questo Mondiale per Club. Qualora non ci sia verso di convincere i bianconeri, allora lo stesso difensore comincerà a guardarsi intorno. Va ricordato che il contratto di Rugani scadrà la prossima estate e questa per la Juventus potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione.