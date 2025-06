È ufficiale, colpo Juve: trasferimento a titolo definitivo

Arriva un annuncio importante per la Juventus, i bianconeri siglano un colpo a titolo definitivo: c’è la conferma

Sono giorni di lavoro importante e frenetico per molti club di Serie A, in vista della prossima stagione. Discorso che vale ancor di più per la Juventus, che sarà alle prese con l’ennesima rifondazione, per la quale non mancano le incognite.

Partiamo da un paio di certezze, per i bianconeri. Al posto di Cristiano Giuntoli si è insediato Damien Comolli, a cui sarà demandato il ruolo di direttore tecnico, rispondendo direttamente all’ad Scanavino. Una figura discussa, quella del nuovo dirigente, che in carriera non ha ottenuto risultati particolarmente strabilianti. Ci si chiede insomma se sia l’uomo giusto per tornare a vincere, ma lo scopriremo presto. Un’altra certezza è che molti volti nella Juventus attuale cambieranno, con uscite ed entrate che saranno numerosi.

Per il resto, ci sono come detto diverse incognite. Non è ancora chiaro chi sarà il direttore sportivo, così come non si sa fino a quando Tudor rimarrà sulla panchina. Per ora confermato per il Mondiale per Club, ma al termine del torneo potrebbe anche salutare. Quindi, bisognerà capire quali saranno i rinforzi per la squadra, andando a caccia di un percorso europeo di livello e di un campionato di vertice, come da diverso tempo non accade. Si lavora anche, in questa fase, sulla conferma di alcuni dei giocatori presi in prestito. Per uno di loro, è arrivato il riscatto in maniera ufficiale.

Juventus, Kelly arriva a titolo definitivo: l’annuncio è del Newcastle

Si concretizza il passaggio a titolo definitivo ai bianconeri del difensore Lloyd Kelly. La notizia arriva dal Newcastle, che fino a poco fa deteneva il suo cartellino.

Il club inglese, con un comunicato, ha infatti annunciato che il trasferimento a Torino è diventato a titolo definitivo “per una cifra non divulgata”. Un primo tassello per la nuova stagione, anche se l’ambiente attendeva forse maggiormente notizie su altri giocatori. Sarebbe ancora più importante, infatti, trattenere i vari Renato Veiga, Kolo Muani e Francisco Conceicao, che hanno dato un contributo maggiore alla causa. Soltanto nei prossimi giorni ne sapremo di più, dall’interno della Continassa si predica in merito un moderato ottimismo ma la situazione andrà ulteriormente chiarita. In una fase così concitata, la Juventus ha bisogno di certezze quanto prima, in campo e fuori.