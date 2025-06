Juve gelata, Perin pronto a tradire: cambio maglia in Serie A

Mattia Perin sembrerebbe in rampa di lancio per lasciare la Juventus in estate: bianconeri traditi e nuova destinazione in Serie A

Damien Comolli è ufficialmente il nuovo direttore generale della Juventus. Una figura importante dalla quale il club bianconero ha intenzione di ripartire per tornare a vincere. Nel frattempo dopo l’addio di Cristiano Giuntoli in casa bianconera si lavora alla firma del nuovo direttore sportivo.

Pare che Frederic Massara possa rappresentare la figura ideale, da affiancare a Chiellini per costruire una Juventus finalmente vincente. In attesa di scendere in campo contro l’Al Ain il prossimo 19 giugno per l’esordio nel Mondiale per Club, la Vecchia Signora sta già lavorando alla prossima campagna acquisti. Molto dipenderà, tuttavia, dalle uscite. Le cessioni in primo piano, tra le priorità non può non esservi quella di rinnovare l’attacco.

Igor Tudor saluterà Dusan Vlahovic, in scadenza tra dodici mesi e ormai fuori dai piani dal club bianconero. Al posto del bomber serbo arriverà senz’altro un nuovo attaccante, in attesa di capire se Randal Kolo Muani alla fine rimarrà a Torino. Se ne parlerà con il PSG che, evidentemente, non ritiene una priorità il puntare di nuovo sul nazionale francese.

Ma parallelamente, altrove, si sta facendo largo un’altra possibilità tra le uscite in vista dei mesi estivi: quella di Mattia Perin. Il secondo portiere bianconero potrebbe, alla fine, fare le valigie e trasferirsi altrove. Ma non troppo lontano dalla Torino bianconera: un ‘tradimento’ che i tifosi della Juventus difficilmente manderebbero giù.

Juve tradita: Perin rimane in Serie A

Il 32enne di Latina quest’anno ha giocato molto poco: 5 presenze in Serie A, appena 9 comprese le coppe. Nonostante ciò la sua importanza nel gruppo bianconero era e rimane cruciale: per questo un suo addio alla Juventus lascerebbe, ad ogni modo, un vuoto importante.

A riferire della possibilità di un potenziale addio della Juventus di Perin è stato ‘Tuttojuve’ che ha sottolineato come l’estremo difensore, che lo scorso ottobre ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe finire per salutare la Juventus per restare però in Serie A. Sembrerebbero, infatti, esserci due società pronte a farsi avanti per tentare Perin e concedergli un ruolo da grande protagonista, ancora nel calcio italiano.

Bologna e Como potrebbero dare una possibilità quasi imperdibile a Perin, considerata l’età dell’estremo difensore classe ’92 che potrebbe dunque anche spingere per l’addio se dovesse arrivare la proposta giusta. Staremo a vedere ma a questo punto la rivoluzione in casa Juventus promette di essere totale: a partire dai portieri.