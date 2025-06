Juve distrutta, salta il colpo: tutto da rifare per i bianconeri

Una batosta colossale per il club bianconero: salta l’affare tanto atteso, super offerta e addio Juventus

Il Mondiale per Club si avvicina, un appuntamento cruciale per la Juventus che intende riscattare una stagione tutt’altro che brillante. La qualificazione alla prossima Champions League in tasca e la voglia di tornare a far felici i tifosi: nel mezzo un calciomercato estivo che già promette scintille.

Non vi è alcun dubbio che in casa Juventus tra le priorità vi sia quello di agire – e di farlo il prima possibile – per rinforzare la retroguardia bianconera. Un reparto che spesso ha concesso troppo nel corso della stagione che si è chiusa da ormai poche settimane. E così in attesa del rientro a pieno regime di Gleison Bremer, pedina imprescindibile per presente e futuro della difesa bianconera, è inevitabile pensare all’acquisto di almeno un nuovo centrale.

Oltre al riscatto di Lloyd Kelly dal Newcastle – nelle scorse ore i ‘Magpies’ lo hanno ‘annunciato’ attraverso un comunicato ufficiale – serviranno forze fresche. E così sono al vaglio già da un pò diversi possibili innesti che farebbero felice Igor Tudor. A tal proposito, però, la Juve rischia una insopportabile doccia fredda. Perché tra i profili scansionati dalla dirigenza della Vecchia Signora, uno in particolare – tra i primi della lista – sembrerebbe destinato a sfumare ufficialmente.

Niente Juve, vola in Premier: tifosi furiosi

Le pessime notizie per la Juve arriverebbero infatti dalla Premier League. Perché un club in particolare, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’ nelle scorse ore, sarebbe in primissima fila per acquistare un difensore grande protagonista in Serie A e che piace moltissimo ai vertici bianconeri.

Si parla di Diego Coppola, difensore di proprietà dell’Hellas Verona che la Juve ha messo nel mirino già da tempo. Il 21enne di Bussolengo è reduce da una stagione difficile coi gialloblù, nella quale ha contribuito in maniera concreta alla salvezza della squadra di Paolo Zanetti. 35 presenze complessive in campionato con anche 2 reti a referto per Coppola che, tuttavia, potrebbe presto lasciare la Serie A. Un club inglese, infatti, sarebbe in pole position per strapparlo al Verona e bruciare sul tempo la Juve.

Si tratta del Brighton che, secondo quanto riferito, sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta da 25-30 milioni di euro, una cifra che in breve metterebbe fine alle speranze bianconere di acquistare Coppola. Situazione, dunque, in divenire: la Juve rischia l’amara beffa, con Coppola più vicino a salutare l’Italia per cercare fortuna in Premier League.