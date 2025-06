Nuovo affare tra Juve e Fiorentina: cambia maglia per 25 milioni

Juventus-Fiorentina, scatta l’operazione per la prossima stagione: 25 milioni di euro sul piatto, così è pronto a cambiare maglia

Prima Thiago Motta, poi Igor Tudor. La Juventus è reduce da un’annata a dir poco complicata nella quale la squadra bianconera ha fatto fatica tanto in Serie A quanto, soprattutto, in Champions League. Ecco perché il futuro dovrà necessariamente riservare gioie al popolo bianconero: per farlo, occhio all’imminente sessione estiva di calciomercato.

Alla fine, però, il quarto posto – e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League – è arrivato. Un fattore fondamentale anche in sede di mercato, visto il tesoretto incassato che servirà in primis a colmare le lacune presenti in ogni reparto della Juventus. Di tempo, prima del ritiro estivo, ce n’è sempre meno. Un po’ a sorpresa le strade di mercato di Juventus e Fiorentina – pur con fini e obiettivi differenti – potrebbero incrociarsi da qui a qualche settimana.

La Vecchia Signora punta chiaramente a tornare al vertice della Serie A, magari provando a lottare concretamente per lo Scudetto contro il Napoli. D’altro canto la squadra viola dopo l’addio di Palladino attende di conoscere il suo prossimo tecnico e – al momento – le quotazioni di Stefano Pioli sembrerebbero risalire con il passare delle settimane.

Nel corso degli anni Juventus e Fiorentina hanno spesso e volentieri parlato di mercato, il più delle volte con la Vecchia Signora decisa ad attingere dalla rosa gigliata per rinforzarsi. È accaduto con Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e adesso la situazione potrebbe ripetersi, con un nome in particolare che starebbe solleticando i pensieri della dirigenza torinese.

Addio Fiorentina, c’è la Juve: Tudor esulta

Pochi giorni al ritorno in campo della Juventus che il prossimo 19 giugno sfiderà l’Al-Ain per l’esordio nel Mondiale per Club ed intanto una nuova intrigante suggestione sta monopolizzando l’attenzione dei dirigenti bianconeri che come in passato potrebbero guardare in casa Fiorentina.

Secondo quanto viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ la Juventus avrebbe messo nel mirino Dodò, laterale destro della Fiorentina sotto contratto con il club gigliato fino all’estate 2027. Il calciatore pare sia abbastanza incerto sulla possibilità di rinnovare e così, da questo punto di vista, se arrivasse un’offerta elevata il club di Rocco Commisso potrebbe effettivamente prenderla in considerazione.

Il classe 1998, uno dei migliori della rosa della Fiorentina in questa stagione, viene valutato 20-25 milioni di euro: una cifra decisamente alla portata della dirigenza della Juve che proprio in quella zona del campo sta valutando la firma di un rinforzo di qualità per la stagione che sta per cominciare.

Dodò, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima annata in Toscana, ha collezionato 46 presenze con 6 assist vincenti tra campionato e coppe.