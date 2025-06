Servono almeno 30 milioni: Tudor vuole il suo pupillo alla Juve

Il tecnico croato è pronto a riabbracciare il suo fedelissimo alla Juventus: la dirigenza bianconera dovrà sborsare 30 milioni di euro

In casa Juventus sono essenzialmente due le situazioni più intricate che andranno risolte il prima possibile e che riguardano due reparti in particolare che, durante l’imminente sessione di calciomercato, rischiano di essere stravolti. In primo piano l’attacco, virtualmente già orfano di Dusan Vlahovic che dirà addio nelle prossime settimane.

La punta di Belgrado ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e nonostante i molteplici tentativi di rinnovo andati a vuoto nel corso dei mesi, pensare di prolungare adesso è praticamente impossibile. La dirigenza bianconera punterà a fare cassa per evitare un addio sanguinoso a zero tra esattamente dodici mesi. Allo stesso modo si lavora alla firma di un nuovo attaccante con un ventaglio di candidati che va sfoltendosi con il passare delle settimane.

Non è ancora da escludere la possibile permanenza di Kolo Muani che dopo il prestito al PSG, ad oggi, rischia di tornare in Francia nonostante l’ottimo rendimento in maglia bianconera. Tra gli spunti interessanti, stavolta sulle uscite, occhi puntati pure in difesa. Perché le voci di un forte interessamento di Napoli e Aston Villa per Federico Gatti si fanno sempre più pressanti. Il club di De Laurentiis, nonostante i tentativi di rinnovo dell’ex centrale del Frosinone, potrebbe farsi avanti con un’offerta prossimamente.

Anche ma non solo, per rispondere a questa eventualità, la Vecchia Signora avrebbe cerchiato in rosso un nome che piace tantissimo a Igor Tudor e che allo stesso tempo è in cima alle preferenze di un’altra big italiana: il tecnico croato lo vuole a tutti i costi.

Juve, Tudor accontentato: colpo da 30 milioni

A riferire le ultime sul mercato bianconero è stato nelle scorse ore il portale ‘Calciomercato.it’ che ha sottolineato quello che sembrerebbe essere potenzialmente un nome bollente che piace tantissimo a Tudor per rinforzare la difesa. Anche la Roma, però, sarebbe sulle sue tracce.

Si tratta di Leonardo Balerdi, difensore classe ’99 che il tecnico croato ha già allenato nella stagione 2022/23 all’Olympique Marsiglia. Oggi, con De Zerbi in panchina, l’argentino (che ha passaporto italiano) si è attestato tra i migliori difensori della Ligue1, ragion per cui la dirigenza transalpina guidata dall’ex bianconero Mehdi Benatia tende a sparare alto per il suo cartellino. Balerdi viene valutato non meno di 30 milioni di euro, con il ds marocchino forte del contratto firmato dal centrale e valido fino al 30 giugno 2028.

Balerdi, con un passato anche con la maglia del Borussia Dortmund, è il sogno di Tudor che lo vorrebbe affiancare a Gleison Bremer l’anno prossimo. Con l’Olympique Marsiglia, nell’ultima stagione, ha racimolato 29 presenze tra Ligue1 e Coupe de France con 2456′ in campo.