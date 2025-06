Juve, niente da fare: indosserà la maglia del Psg l’anno prossimo

Niente da fare per la Juventus che deve rinunciare al proprio obiettivo di mercato: resterà al PSG anche il prossimo anno

La Juventus sta continuando a lavorare in vista del debutto al Mondiale per Club in programma tra sette giorni contro la formazione emiratina dell’Al Ain, avversario tutt’altro che irresistibile, ma motivato nel voler battere un avversario del blasone dei bianconeri.

Un Mondiale per Club ritenuto un obiettivo importante da parte della società bianconera che punta a vincerlo come dichiarato dal neo direttore generale Damien Comolli. A guidare la Juventus nel Mondiale e non solo sarà Igor Tudor che è stato confermato anche dal neo dg come tecnico della Vecchia Signora per la stagione 2025-2026 e si lavorerà ora al rinnovo del contratto del croato fino al 2027.

In questi giorni in casa Juventus è in corso una rivoluzione importante dal punto di vista dirigenziale e Comolli ha anche annunciato che arriverà presto un nuovo direttore sportivo per prendere il posto lasciato vuoto da Giuntoli. Anche senza ds, però, la Juventus si sta comunque muovendo sul mercato e sta sondando alcune piste. Una di queste portava a Gianluigi Donnarumma, vecchio pallino di Giuntoli e che piace anche alla nuova dirigenza.

Tuttavia, la strada per portare Donnarumma a Torino Donnarumma si è fatta decisamente in salita visto che non solo il Paris Saint-Germain non vuole lasciarlo partire, ma lo stesso portiere non sembra intenzionato a lasciare Parigi.

Niente Donnarumma per la Juventus: il portiere resta al PSG

Salvo clamorosi ripensamenti, Gianluigi Donnarumma vestirà ancora la maglia del Paris Saint-Germain il prossimo anno. Dopo averlo ribadito al termine della finale di Champions League vinta contro l’Inter, il portiere della Nazionale ha voluto allontanare in maniera definitiva le voci di mercato che lo vogliono alla Juventus, confermando la volontà di voler rinnovare il proprio contratto.

Intervistato da Sky Sport dopo il successo dell’Italia contro la Moldova, Donnarumma ha fatto capire come tale rinnovo sia imminente e non vede l’ora di giocare il Mondiale per Club: “Il mio futuro? Andiamo al Mondiale per Club, la priorità è il rinnovo con il PSG. Penso non ci saranno problemi, sto bene e siamo una grande squadra” ha dichiarato, spegnendo ogni possibilità di vederlo tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus.

I bianconeri dovranno dunque abbandonare l’idea di voler puntare Donnarumma e, probabilmente, tra i pali non effettueranno cambiamenti. Il portiere titolare della Juventus resterà Di Gregorio e, a questo punto, si lavorerà solo sul secondo considerato che Mattia Perin potrebbe lasciare il club quest’estate.