“Spalletti e Osimhen di nuovo insieme”: Tudor impazzisce e rescinde il contratto

Luciano Spalletti e Victor Osimhen alla Juventus, scenario clamoroso ma possibile secondo qualcuno: l’annuncio taglia fuori Igor Tudor

Al valzer degli allenatori già caotico e sorprendente della prima fase del calciomercato, si è aggiunto anche quanto accaduto in Nazionale, con l’esonero di Luciano Spalletti dalla carica di CT. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e che può inevitabilmente avere degli effetti a 360 gradi sul mercato, oltre la sua sostituzione in azzurro.

Si parlerà adesso moltissimo del futuro dell’allenatore toscano. Il quale, a precisa domanda sul tema, ha risposto di non sapere se tornerà ad allenare subito, ma c’è una eventualità che circola in giro da un po’ e che cresce fortemente come suggestione. Vale a dire, quella di vederlo sulla panchina della Juventus. C’è chi ritiene che i bianconeri possano affidarsi a lui, per provare a tornare a vincere, dopo diversi anni di digiuno. E che insieme a lui possa esserci Victor Osimhen, ricostituendo la coppia che aveva fatto le fortune del Napoli.

Juventus, la coppia Spalletti-Osimhen dopo il Mondiale per Club: dichiarazione inequivocabile, Tudor sbotta

Di questo tipo di scenario è convinto, ad esempio, l’opinionista Rai Fulvio Collovati, che qualche giorno fa, su ‘Non solo mercato’, programma della rete pubblica dedicato agli ultimi rumours, ha spiegato come l’accoppiata formata dal tecnico e dal bomber possa essere una idea concreta per i bianconeri.

“Vi dico che Spalletti andrà alla Juventus dopo il Mondiale per Club – ha spiegato – E con lui ci sarà Osimhen. Ha rifiutato una ricchissima offerta dall’Al Hilal, gli vanno fatti i complimenti, non è da tutti. Se ha rifiutato tutti quei soldi, ci sarà una ragione o no?”.

Dichiarazioni che potrebbero cambiare radicalmente gli scenari, la Juventus per voce di Comolli ha confermato Tudor per la prossima stagione, ma la sua posizione potrebbe comunque, dietro le quinte, essere sotto esame durante il Mondiale per Club. Il croato ha chiesto certezze e garanzie, ma sentendosi alle strette potrebbe sorprendentemente far saltare il banco e andare via. Anche senza Giuntoli, la coppia Spalletti-Osimhen rivestirebbe una notevole attrattiva per la Juventus, che ha bisogno di figure importanti in panchina e in campo, per tornare ai fasti che furono. Dopo stagioni di rincorsa, la necessità, per i bianconeri, è di tornare in alto.