Clamoroso Juventus: torna de Ligt, lo scambio con lo United è folle

Matthijs De Ligt potrebbe clamorosamente fare il suo ritorno alla Juventus: i bianconeri preparano uno scambio folle con il Manchester United

Confermato in maniera ufficiale ad Igor Tudor sulla propria panchina con tanto di rinnovo, per la Juventus è tempo ora di pensare non solo al Mondiale per Club, ma anche al mercato dove è chiamata a rinforzarsi.

Nella sessione speciale di mercato, aperta appositamente per i club impegnati nel Mondial, i bianconeri non hanno fatto acquisti, ma sono consci che a partire da luglio le cose dovranno cambiare. La Vecchia Signora deve anche risolvere alcune situazioni spinose come quelle relative a Dusan Vlahovic e a Douglas Luiz, entrambi più fuori che dentro al progetto, ed una volta fatto ciò potrà lanciarsi sul mercato con maggiore decisione.

Ciò non vuol dire che la Juventus intenda restare con le mani in mano fino a quando non avrà risolto i propri casi interni ed i bianconeri stanno già sondando alcuni profili per rafforzare la rosa. Uno di questi è quello di Ederson, considerato il primo obiettivo di mercato dalla dirigenza per rinforzare il proprio centrocampo, anche se la trattativa con l’Atalanta non si preannuncia per niente semplice.

Previsti movimenti anche in difesa dove la Juventus ha sofferto molto quest’anno tra infortuni e squalifiche. A sorpresa, uno dei nomi finiti in orbita bianconera è quello di Matthijs De Ligt che potrebbe fare il suo ritorno a Torino.

Clamoroso Juventus: De Ligt può tornare, scambio folle con lo United

A tre anni dal suo addio, Matthijs De Ligt potrebbe clamorosamente fare ritorno a Torino per vestire la maglia della Juventus. Il difensore olandese non ha lasciato un gran ricordo di sé in Italia, soprattutto per i tanti rigori concessi per falli di mano, ma stando a quanto riportato dal noto insider di mercato Nick Semeraro, i bianconeri vorrebbero dargli un’opportunità e sarebbero pronti a mettere in piedi uno scambio folle con il Manchester United.

Secondo Semeraro, per riavere De Ligt la Juventus, oltre ad un conguaglio economico, sarebbe intenzionata ad inserire nell’affare anche il cartellino di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha deluso le grosse aspettative che c’erano su di lui quando è arrivato dall’Aston Villa ed è considerato sacrificabile da parte della Juventus che sta già vagliando i possibili sostituti.

I due club avrebbero già iniziato a discutere di questo scambio, anche se non sarebbe stato raggiunto un accordo. La trattativa è, però, solo all’inizio e secondo l’insider di mercato bianconero Juventus e Manchester United torneranno molto presto a parlarsi per trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.