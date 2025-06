È ufficiale, colpaccio Juve a centrocampo: ha firmato

Colpaccio a centrocampo per la Juventus: è arrivata la firma da parte del giocatore, c’è l’annuncio ufficiale dei bianconeri

Mentre i giocatori della Juventus sono negli Stati Uniti dove mercoledì debutteranno al Mondiale per Club contro l’Al Ain, sperando di partire con un successo, la dirigenza è al lavoro per portare rinforzi e rendere la squadra maggiormente competitiva.

Per la squadra mercato dei bianconeri c’è tanto lavoro da fare per migliorare la rosa, sebbene Igor Tudor abbia fatto sapere come non ci sia bisogno di una nuova rivoluzione per alzare il livello. Per il tecnico croato bastano 3-4 rinforzi mirati per rendere la Juventus più competitiva e capace di lottare per obiettivi importanti tanto in Italia quanto in Europa dove ha deluso enormemente nelle ultime stagioni.

La Juventus, però, non mira a tornare solo grande in Italia, ma vuole anche fortificare il proprio settore giovanile ed è per questo che anche per la Next Gen si preannuncia un mercato importante. La promozione in Serie B sfiorata quest’anno non è stata un caso per la formazione under 23 bianconero che ha disputato un campionato super e la dirigenza vuole aggiungere alla rosa allenata da Brambilla ulteriore qualità e talento.

Diversamente dalla prima squadra, per il proprio team under 23 la Juventus non ha perso tempo ha già messo a segno un colpo importante a centrocampo, annunciando l’arrivo di Grady Makiobo.

Rinforzo di lusso per la Juventus Next Gen: arriva il talento Grady Makiobo

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato l’arrivo del giocatore classe 2007 Grady Makiobo. Il talentuoso centrocampista belga di origini congolesi arriva dal Club Brugge ed ha firmato un contratto che lo ha legato ai colori bianconeri fino al 2028.

Un colpo importante in prospettiva per la Juventus considerato che Makiobo, per le qualità che possiede, ricorda molto il primo Paul Pogba, quello devastante visto proprio in maglia bianconera. Solo poche settimane fa, il centrocampista ha compiuto 18 anni e nella stagione appena conclusa ha stupito tutti, facendo anche il suo debutto sia in Youth League, sia con la formazione under 18 del Belgio.

Essendo stata la prima a lanciare una formazione under 23 in Italia, la Juventus dà molta importanza al calcio giovanile, i progressi fatti sono stati enormi e si augura che Makiobo possa continuare a crescere per poi sfondare anche in prima squadra. Per quanto fatto vedere in Belgio, il centrocampista è destinato a fare strada e la speranza è che possa tenere fede alle aspettative che la Vecchia Signora nutre su di lui.