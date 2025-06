Vuole lasciare la Juve, ha scelto il Milan: via dopo 7 anni

Dopo 7 anni alla Juventus ha ormai deciso di mettere fine alla lunga parentesi in bianconero: nel suo futuro c’è il Milan di Allegri.

La Juve sta vivendo una fase di ricostruzione dopo una stagione a dir poco tormentata. Il quarto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League non ha evitato i cambiamenti: la proprietà ha deciso di mandare via Giuntoli, colpevole di un mercato fallimentare e di una gestione complessiva non all’altezza, per affidarsi all’ex presidente del Tolosa Damien Comolli.

Il nuovo direttore generale, coadiuvato da Giorgio Chiellini (promosso a Director of Football Strategy), è già al lavoro per mettere in piedi una Juve più forte e competitiva, sia in Italia che in Europa. Prima però di pensare ai nuovi innesti bisognerà capire quali giocatori rimarranno in rosa e quali invece sono destinati a partire verso altri lidi.

Qualche elemento ha già fatto sapere alla dirigenza che non intende proseguire la sua avventura in bianconero. Tra questi c’è Mattia Perin, che dopo tanti anni da secondo crede sia arrivato il momento di tornare a recitare un ruolo da protagonista. L’ex portiere del Genoa credeva di potersi giocare il posto con Di Gregorio ma l’impressione è che anche nella prossima stagione l’ex Monza sarà la prima scelta.

Vuole lasciare la Juve: accordo con la rivale

Ecco perché Perin – alla Juve dal 2018 – ha chiesto al club di essere ceduto in questo calciomercato estivo. Per il portiere juventino non mancano le offerte: l’estremo difensore di Latina è infatti tra i numeri uno più affidabili dell’intera Serie A e sono molti i club pronti a ingaggiarlo. In prima fila, stando a quanto riportato su X da Giovanni Albanese, ci sarebbe il Milan.

Il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un portiere dato il probabilissimo addio di Mike Maignan. La presenza di Allegri sulla panchina rossonera potrebbe facilitare l’arrivo di Perin: con il tecnico livornese è infatti sbarcato a Milanello anche Claudio Filippi, preparatore atletico della Juventus dal 2010 al 2025. L’ex genoano si è trovato benissimo con Filippi ed è anche per questo che la destinazione Milan è quella che lo convince di più.

Tra bianconeri e rossoneri ci sono ottimi rapporti, pertanto non dovrebbe essere difficile arrivare a un accordo. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2027: Comolli e Chiellini potrebbero accontentarsi anche di una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il portiere è seguito anche dal Bologna.