Scambio surreale tra Juve e Milan, tutti i dettagli

Juve e Milan sono pronti a mettere su uno scambio surreale alla pari: i due calciatori andranno via ma resteranno in serie A! Tutti i dettagli

Un nuovo scambio potrebbe nascere sull’asse Torino-Milano. Siamo ancora nella fase embrionale della trattativa, quella dei sondaggi, ma la situazione potrebbe presto ricevere un’accelerata. Anche perché – come spiegato da SportMediaset – rappresenta un affare in cui tutte le parti in causa ne trarrebbero grossi benefici.

Sia la Juve che il Milan hanno voglia di tornare protagonisti dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, addirittura disastrosa per i meneghini. La rivoluzione è già cominciata con il ritorno di Max Allegri in rossonero che rappresenta un po’ il punto di unione tra le due squadre. Dopo le otto stagioni (non consecutive) trascorse a Torino, il livornese riapproda nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, quel Milan che ha già portato al successo vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Juve-Milan, pronto un maxi scambio: restano entrambi in serie A! I dettagli

Viene facile da pensare che Max strizzerebbe l’occhio ben volentieri alla possibilità di riprendersi un calciatore già avuto alla Juve. Come Dusan Vlahovic, ad esempio. L’attaccante serbo è uno dei due protagonisti di questo ipotetico scambio che coinvolge anche Theo Hernandez!

Theo per Vlahovic, dunque. Uno scambio di cui potrebbero beneficiarne tutti. A partire dai due calciatori che da tempo hanno manifestato l’intenzione di cambiare aria. Entrambi non sono riusciti a trovare un’intesa per il rinnovo di contratto, chiedendo cifre maggiori a quanto incassato fino ad oggi. Ma oltre a questo aspetto c’è anche quello tecnico. Se l’ex Real, infatti, ha disputato una delle peggiori stagioni in carriera, anche quella dell’ex Fiorentina non ha di certo fatto impazzire tifosi e addetti ai lavori, con una media gol davvero bassa per uno dalle sue qualità.

Sempre secondo quanto riportato da SportMediaset, i due calciatori accetterebbero di buon grado la nuova destinazione, restando così competitivi ad alti livelli in un campionato che conoscono bene come la Serie A. Anche il prezzo dei cartellini sarebbe favorevole: la Juve chiede 30 milioni per il serbo, il Milan 25 milioni per il francese. Uno scambio alla pari. Il problema, invece, è l’ingaggio: dovrebbero accontentarsi di firmare ad una cifra inferiore alle loro aspettative, perché di sicuro sia Milan che Juve non possono permettersi spese esose. Allegri spinge per riavere l’attaccante alle sue dipendenze, i contatti tra le parti sono appena iniziati. Presto si potrebbe passare dal semplice sondaggio a qualcosa di più.