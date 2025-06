Soldi e scambio per Gyokeres: Juve show

Con uno scambio importante, la Juventus è convinta di poter strappare il sì per Viktor Gyokeres: i bianconeri ci credono, le ultime

E’ passato decisamente troppo tempo, da quando la Juventus ha abbandonato la lotta per i vertici del calcio italiano ed europeo. Per varie vicissitudini che ben conosciamo, sono state attraversate diverse stagioni alquanto difficili, il miglior risultato in campionato dell’ultimo quinquennio è stato il terzo posto dello scorso anno, con due Coppe Italia e una Supercoppa a rinfrescare la bacheca dopo l’ultimo scudetto. Troppo poco, per la Vecchia Signora, che adesso ha l’obbligo di rialzarsi. E per farlo, ha bisogno di un calciomercato di alto livello.

Inevitabile considerare che le sorti di una squadra possano passare soprattutto dalla scelta di un attaccante di peso, in grado di segnare quanti più gol possibile. E infatti, la Juventus è alla ricerca di questo profilo ideale. Si vuole confermare Kolo Muani, ma anche affiancargli un altro centravanti con tanti gol nei piedi. Numeri alla mano, si andrebbe sul sicuro con Viktor Gyokeres, che di reti ne ha segnate quasi un centinaio solo nelle ultime due stagioni.

A quanto filtra negli ultimi giorni, è lo svedese che sarebbe stato scelto per raccogliere l’eredità di Vlahovic, destinato all’addio. Trattativa non semplice, però, con lo Sporting, viste le richieste elevate dei portoghesi. Il club di Lisbona parte da una valutazione di 100 milioni di euro e intenderebbe indietreggiare al massimo fino a 80. La forbice rimane ampia, il club bianconero si spingerebbe al massimo fino a 70 milioni di euro bonus inclusi. Ma potrebbe riuscire a colmare la distanza grazie a un giocatore da inserire nella trattativa.

Juventus, la carta vincente per Gyokeres è Alberto Costa: i dettagli

Stiamo parlando di Alberto Costa, laterale mancino portoghese prelevato a gennaio dal Vitoria Guimaraes. E che però era da sempre nei pensieri dello Sporting.

A Lisbona non hanno smesso di pensare a lui, il giocatore a Torino ha vissuto un inizio difficile, andando poi in lieve crescendo nel finale di stagione. Inserendo il suo cartellino nella trattativa, valutandolo più o meno la cifra spesa per acquistarlo nel mercato invernale, lo Sporting potrebbe convincersi e dire sì. C’è chi ritiene che da Lisbona, comunque, si guardi con favore all’interesse della Juve per Gyokeres, dato che i bianconeri sarebbero comunque quelli che finora si sono avvicinati di più alle richieste.