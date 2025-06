Douglas Luiz in Serie A: scambio choc con la Juve

Occhi puntati su Douglas Luiz, può lasciare la Juventus attraverso uno scambio: il brasiliano interessa a una big di Serie A

Il futuro di Douglas Luiz sembra sempre più lontano dalla Juventus. Dopo una stagione di tante ombre e pochissime luci, il centrocampista brasiliano, comunque protagonista di uno spezzone di partita piuttosto corposo nel primo match dei bianconeri al Mondiale per Club, continua a essere uno dei tormenti di mercato del club bianconero. Perché è vero che l’interesse nei suoi confronti è vivo, ma la valutazione che ne fa la Juve non sembra in linea con quella dei possibili acquirenti.

Il maggior interesse nei suoi confronti continua ad arrivare dalla Premier. E forse non è un caso, visto che nella sua ultima stagione in Inghilterra, con la maglia dell’Aston Villa, Douglas Luiz aveva chiuso con 9 gol e 5 assist in 35 presenze, rivelandosi come uno dei migliori centrocampisti dell’intera Premier.

La sua prima annata bianconera non è andata però secondo le aspettative, e proprio per questo motivo al momento nessuna squadra, nemmeno le inglesi, ha presentato un’offerta in linea con quella che è la valutazione del calciatore fatta dalla Juve (non meno di 35-40 milioni).

Anche per questo motivo, senza aspettare l’offerta giusta, il club bianconero starebbe studiando soluzioni alternative per liberarsene. Vorrebbe ad esempio trasformarlo in una pedina di scambio, magari con un club di Serie A, per cercare di arrivare così a uno dei veri obiettivi di mercato della campagna acquisti che sta per cominciare.

Douglas Luiz resta in Serie A, scambio clamoroso: la Juventus lo offre al Milan

Pur non essendo arrivate grandi manifestazioni di interesse per il brasiliano da club italiani, la Juve sa che un profilo come il suo potrebbe far gola ad alcuni club. Ad esempio al Milan di Max Allegri, che sta cercando in queste settimane di porre le basi per un progetto che dovrà tornare a essere vincente.

Proprio per questo motivo, la nuova dirigenza bianconera avrebbe deciso di tentare i rossoneri proponendo uno scambio clamoroso: sarebbe disposta a dare Douglas Luiz per arrivare a uno tra Theo Hernandez, ormai obiettivo acclarato della squadra di Tudor, o un difensore roccioso come Tomori.

Un’ipotesi di scambio davvero clamorosa e, per certi versi, anche affascinante, ma che non sembra facilmente percorribile. Per quanto i rossoneri vogliano infatti privarsi sia del francese che dell’inglese, non sembrerebbero propensi ad accettare uno scambio di questo tipo.

E non solo, o non tanto, per il valore sul campo di Douglas Luiz, quanto per la valutazione economica che ne fa la Juventus, ritenuta eccessiva in quanto superiore sia a quella di Theo che a quella di Tomori.

Insomma, la trattativa non è ancora partita, ma è chiaro che, per poter sbloccare davvero un’operazione del genere, la Juve dovrà abbassare le pretese, e magari cominciare a valutare Luiz come uno giocatore quanto meno alla pari in termini di valore economico con i due rossoneri.