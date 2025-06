Douglas Luiz lascia la Juve, tutto finito: destinazione inaspettata

Un addio ormai certo quello del centrocampista brasiliano: la prossima squadra di Douglas Luiz sorprende, decisione clamorosa

Il successo all’esordio contro l’Al-Ain, nel Mondiale per Club, non può non far felici i tifosi della Juventus nonostante la caratura dell’avversario. La squadra bianconera ha impattato con un fragoroso 5-0, grazie alle doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre alla firma finale di Kenan Yildiz.

Il campo rimane importante, cercare di arrivare fino in fondo in una competizione così prestigiosa potrebbe far lievitare il tesoretto a disposizione di Comolli e Chiellini per costruire una squadra sempre più forte e competitiva. D’altronde l’ultima stagione ha disatteso le aspettative che c’erano, a maggior ragione dopo una campagna acquisti – portata avanti dall’ormai ex, Cristiano Giuntoli – sontuosa.

Almeno dal punto di vista economico. Perché le grosse spese non sono mancate, alcune delle quali ancora oggi poco comprensibili visto poi il rendimento prima con Thiago Motta e in seguito con Tudor in panchina. Ora, con la conferma del tecnico croato alla guida della Vecchia Signora, la strategia per il prossimo futuro pare sempre più chiara.

Ed in casa Juventus non si può non pensare alle cessioni di chi non rientra più nei piani e che magari è costato pure tanti milioni poco meno di un anno fa. L’identikit perfetto risponde al nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ha salutato l’Aston Villa per approdare in Serie A.

Addio Douglas Luiz, ci siamo: squadra ‘scelta’

Oltre 51 milioni di euro per il nativo di Rio de Janeiro che, a 27 anni, pareva pronto a fare il grande salto in carriera. 5 milioni di euro a stagione lo stipendio percepito tutt’oggi dal centrocampista bianconero: un cifra, a dirla tutta, poco comprensibile, soprattutto per quanto mostrato da Douglas Luiz nella sua prima (e probabilmente unica) stagione a Torino.

Secondo quanto viene riportato da ‘Give me Sport’, il centrocampista brasiliano sarebbe pronto a fare le valigie dopo un solo anno in maglia bianconera. Nonostante il contratto firmato fino al 30 giugno 2029, l’ex Aston Villa parrebbe destinato a salutare in via definitiva la Serie A, con la Juve che punterebbe quindi a fare cassa per reinvestire sulle entrate il denaro che arriverà. Pare che il lavoro degli intermediari stia già portando dei frutti, con un club in particolare molto interessato al talento sudamericano.

Si tratta del Leeds United che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane: la dirigenza bianconera, d’altro canto, si ‘accontenterebbe’ di circa 30 milioni. Nodo ingaggio da sciogliere. Per Douglas Luiz quest’anno 27 presenze ma appena 877′ in campo, senza né reti né assist vincenti.