Il Bayern paga la Juve: colpo a sorpresa

Bayern e Juventus, un grande affare all’orizzonte: così la società tedesca è pronta all’offerta, rinforzo a sorpresa direttamente dai bianconeri

Il successo sull’Al-Ain con un sonoro 5-0 ha inaugurato la Coppa del Mondo del Club della Juventus. Un inizio che fa ben sperare i ragazzi di Tudor, in attesa delle prossime sfide ma soprattutto le novità che inevitabilmente arriveranno durante la sessione estiva di calciomercato.

Igor Tudor, con merito, è stato confermato alla guida della Vecchia Signora. Il lavoro svolto dal tecnico croato è stato encomiabile, raggiungendo quarto posto e accesso diretto alla prossima Champions League. Un fattore non di poco conto, anche dal punto di vista economico, in ottica rinforzi. E così la dirigenza bianconera, con il dg Damien Comolli alla guida, sta in primis cercando un nuovo bomber da consegnare il prima possibile a Tudor.

Dusan Vlahovic, nonostante la stima del tecnico, è fuori dai piani bianconeri anche dal punto di vista economico: niente rinnovo per il 25enne di Belgrado che nell’ultimo anno di contratto a Torino andrebbe a guadagnare 12 milioni netti a stagione, decisamente troppi. Allo stesso modo in casa bianconera si valutano pure le entrate: dalla possibile conferma di Kolo Muani, che rimane un obiettivo concreto della Vecchia Signora, passando da almeno un innesto a centrocampo ed uno sulle corsie esterne di difesa: a maggior ragione se dovesse partire Cambiaso.

Parallelamente, seppur da lontano, la strada dei bianconeri potrebbe finire per incrociarsi con quella del Bayern Monaco. Il club campione di Germania in carica ha infatti in mente un rinforzo che arricchirebbe, non poco, le casse della Juve.

Dalla Juve al Bayern Monaco: affare da urlo

Secondo ‘Otemposports’, il Bayern Monaco si starebbe già facendo avanti per provare a mettere a segno un grande colpo – una sorpresa, a conti fatti, straordinaria – che coinvolgerebbe la Juventus. Il nome che piace ai bavaresi è quello del gioiello verdeoro Kaio Jorge.

Pochi anni passati a Torino, caratterizzati da tanta sfortuna e continui infortuni: motivo per cui alla fine la dirigenza bianconera ha deciso di cederlo l’estate scorsa per circa 7 milioni di euro. Il club bavarese starebbe monitorando da vicino le prestazioni dell’attaccante e secondo il portale brasiliano avrebbe già inviato un emissario, anche se al momento non sarebbe stata formulata una proposta ufficiale.

La Juventus, d’altro canto, potrebbe incassare una cifra importante. Il motivo? Il Cruzeiro valuta la punta 35 milioni di euro ed in caso di cessione, ai bianconeri spetterebbe il 30%: circa 10,5 milioni di euro. Staremo a vedere se alla fine Kaio Jorge approderà in Bundesliga: per il momento ha collezionato 18 presenze con 10 gol e 2 assist vincenti.