“È sceso in campo John Elkann”: blindato dalla Juve, firma dopo il Mondiale

Scende in campo John Elkann lo blinda: firma con la Juventus dopo il Mondiale per Club. Ecco tutti i particolari

La Juventus ha infilato la seconda vittoria nel Mondiale per Club travolgendo per 4-1 i marocchini del Wydad. Gli uomini guidati da Igor Tudor sono passati in vantaggio dopo soli 6′ grazie all’autogol di Boutouil e dieci minuti dopo Yildiz con un’autentica magia ha firmato la rete del provvisorio 2-0.

Nonostante la rete di Lorch al 25′, la ‘Vecchia Signora’ ha chiuso la sfida calando il poker con la doppietta di Yildiz e il rigore di Dusan Vlahovic. I bianconeri, dunque, con 6 punti sono in testa al girone G che si chiuderà giovedì, 26 giugno, con il big match contro il Machester City, decisivo per il primato.

Ancora una prova maiuscola di Kenan Yildiz, sempre più al centro di voci di mercato. Ma a rassicurare i tifosi bianconeri ci ha pensato John Elkann – Presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla anche la Juventus – che è sceso in campo per blindare il talento tedesco naturalizzato turco.

Bonsignore: “John Elkann in prima persona ha preso in mano la situazione e blindato Yildiz”

Dopo il Mondiale per Club i dirigenti della Juventus e l’entourage di Yildiz si incontreranno per prolungare il contratto del classe 2005 dal 2029 al 2030 su input di John Elkann in persona che ha preso in mano la situazione blindando il talentuoso ’10’ bianconero e di fatto togliendolo dal mercato.

È quanto rivelato da Filippo Bonsignore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, intervenuto in esclusiva a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Dopo il Mondiale per Club è in programma un incontro con il suo entourage per arrivare al prolungamento dal 2029 al 2030, con un sostanziale aumento d’ingaggio fino a 4 milioni netti a stagione. Yildiz piace molto ai tifosi, soprattutto quelli più giovani, con la Juve che per rilanciarsi la prossima stagione punta forte sul talento turco”.

Non solo Yildiz. Bonsignore si è focalizzato anche sugli altri dossier di mercato: “Su Kolo Muani c’è fiducia e anche il giocatore vuole restare. Questo è un chiaro messaggio al PSG, senza contare inoltre la volontà e l’ottimismo mostrato dal Dg Comolli nel riuscire a trovare un’intesa per la permanenza a Torino dell’attaccante francese. La strategia è chiara: rinnovare il prestito di Kolo Muani, con un diritto prefissato intorno ai 40 milioni di euro nell’estate 2026“.

Insomma, la firma del ‘Corriere dello Sport’ si aspetta “la conferma di Kolo Muani e Conceicao, ma anche l’arrivo di un paio di elementi nel reparto offensivo, anche perché Vlahovic e Nico Gonzalez sono in bilico e potrebbero uscire. Davanti si pensa sempre a uno tra Osimhen, David e Gyokeres, anche se quest’ultimo preferirebbe l’approdo in Inghilterra”.