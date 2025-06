Bremer, ultim’ora pazzesca: annuncio sul rientro in campo

Gleison Bremer è ormai pronto a tornare in campo: l’ultim’ora ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Juventus.

La Juve ha conquistato due belle vittorie al Mondiale per Club e si prepara ora alla grande sfida contro il Manchester City che deciderà quale delle due squadre passerà il girone per prima. I bianconeri sono comunque già agli ottavi e contro i Citizens possono accontentarsi anche del pareggio vista la migliore differenza reti.

Grazie alla qualificazione al turno successivo i ricavi della Juve al Mondiale per Club sono già saliti a quota 28 milioni di euro. Un tesoretto molto importante che consentirà a Comolli e Chiellini di muoversi più agevolmente sul mercato e regalare a Igor Tudor quelle pedine che possono davvero far fare il salto di qualità alla squadra.

Tuttavia in molti sono convinti che l’acquisto più importante della Juventus sarà il recupero di un giocatore che lo scorso anno è mancato moltissimo. Stiamo ovviamente parlando di Gleison Bremer, presente negli USA assieme al resto della squadra ma non ancora in condizioni tali da poter scendere in campo. Bremer ha subito un gravissimo infortunio il 2 ottobre 2024: nei primi minuti del match di Champions League contro il Lipsia il difensore brasiliano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha costretto a rimanere fuori per tutto il resto della stagione.

Annuncio Bremer: sta per tornare, i tifosi impazziscono

Ora, però, Bremer è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa bianconera. Anche per un grande ex juventino come Michelangelo Rampulla è proprio l’ex Torino l’innesto più rilevante per il club: “Io credo che sia fondamentale il recupero di Bremer – le parole dell’ex portiere a Maracanà, il programma di Tuttomercatoweb Radio – Potrebbe dare qualcosa in più a tutto il reparto. Avere dietro un punto di riferimento come lui, ti permetterebbe di giocare con la mente più libera“.

Ma quando rivedremo in campo Gleison Bremer? Come ha tenuto a precisare anche Tudor in conferenza stampa di sicuro non al Mondiale per Club. Il difensore verdeoro, se tutto procederà nel migliore dei modi, potrà cominciare a lavorare a pieno regime con il gruppo squadra tra qualche settimana.

Ciò vuol dire che Bremer svolgerà senza problemi il ritiro estivo per farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione. Molto probabilmente Tudor opterà per un reinserimento graduale, ma ciò che conta è poter riavere finalmente a disposizione uno dei giocatori più forti della rosa.