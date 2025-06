La Juve mette a segno un colpaccio in difesa: firma per 15 milioni

La dirigenza bianconera pronta a regalare un centrale di spessore a Tudor: i tifosi della Juventus lo aspettano

In attesa di capire fin dove la Juventus riuscirà ad arrivare nel Mondiale per Club – tra una manciata di ore i bianconeri sfideranno il Real Madrid per l’eventuale accesso ai quarti di finale – è evidente come la priorità della dirigenza piemontese sia quella di rinforzare la squadra.

Una squadra reduce da un’annata deludente, figlia di scelte sbagliate in sede di mercato ma anche – ora è evidente, più che mai – di un ex allenatore che non è parso propriamente adatto a guidare la Vecchia Signora. Igor Tudor, dopo aver riportato con forza il dna bianconero sulla panchina della Juventus, ha conquistato sul campo quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League. Un fattore troppo importante, soprattutto dal punto di vista economico, per costruire di nuovo una Juve vincente. Due i settori del campo dove bisognerà agire in maniera più urgente: attacco e difesa.

Il reparto avanzato vedrà l’ormai certa cessione di Dusan Vlahovic, in scadenza tra esattamente dodici mesi e destinato a cambiare aria visto il mancato accordo per il rinnovo contrattuale. In attesa di capire, poi, cosa ne sarà di Kolo Muani: i colloqui col PSG proseguono, la speranza è quella di trattenere a titolo definitivo il francese a Torino.

Allo stesso modo la retroguardia, oltre al recupero di Bremer che è mancato per praticamente tutta la passata stagione, avrà bisogno di un innesto di talento, possibilmente giovane e che non richieda un esborso economico eccessivo. A tal proposito, l’ultima idea di Comolli e Chiellini porta ad un profilo che nella Liga spagnola ha mostrato tutto il suo talento.

Juve, scelto il difensore per Tudor: i dettagli

A gennaio scorso, dalla Liga, il rumor più forte – ma rimasto evidentemente tale – ha riguardato Roland Araujo che ancora oggi rimane tra i partenti dal Barcellona. Adesso la Juventus ha messo in prima fila un altro profilo, decisamente più economico dell’uruguagio ma anche più giovane.

Enzo Boyomo potrebbe essere la sorpresa più importante dell’estate bianconera, almeno per la retroguardia. 23 anni, nazionale francese ma di origini camerunensi, è arrivato all’Osasuna nel luglio 2024 per appena 5 milioni di euro, finiti nelle casse del Real Valladoid. Oggi, però, il gioiello classe 2001 dopo un’annata da vero protagonista è finito sul taccuino di diverse grandi squadre: in primis la Juventus.

Secondo quanto viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ la Vecchia Signora avrebbe intenzione di mettere sul piatto una proposta da 12-15 milioni di euro per convincere l’Osasuna a cedere il suo gioiello. Resta da capire se il club iberico ammorbidirà le sue pretese o, più probabilmente, continuerà a pretendere i 25 milioni della clausola rescissoria. Boyomo è reduce da 40 apparizioni con 2 reti con la maglia dell’Osasuna.