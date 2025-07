Caos Douglas Luiz, è ufficiale: l’annuncio

Douglas Luiz non rientra più nei piani della Juventus, ma la cessione si è fatta complicata: caos attorno al brasiliano, arriva l’annuncio

La Juventus ha intenzione di uscire rinforzata dalla prossima sessione estiva di mercato, ma prima di poter aggiungere nuovi innesti alla rosa dovrà prima fare un po’ di spazio, oltre ad incassare qualcosa per esigenze di bilancio.

Molti giocatori sono considerati in uscita da Torino, ma la Juventus sta trovando non poche difficoltà nel poterli cedere, vuoi per mancanza di acquirenti, vuoi per le soluzioni che non soddisfano i suoi calciatori. È questo il caso di Weah e Mbangula, il cui trasferimento al Nottingham Forest è saltato poiché entrambi non erano convinti della destinazione ed i bianconeri dovranno ora cercare altre squadre interessate.

Complicata anche la situazione relativa a Dusan Vlahovic che non vuole né rinnovare né essere ceduto, bloccando in pratica l’arrivo di Jonathan David per il quale la Juventus sta spingendo molto. Situazione simile anche per Douglas Luiz che la Vecchia Signora vorrebbe cedere ad ogni costo dopo il terribile flop della passata stagione, ma proprio a causa di ciò trovare dei club che vogliano accoglierlo in squadra.

Attorno al centrocampista brasiliano il caos è più totale e sulla sua situazione si è espresso il giornalista Gianfranco Teotino che a Radio Sportiva ha fatto sapere come sarà difficile cederlo visto il suo rendimento.

Grana Douglas Luiz, nessuno lo vuole: l’annuncio di Teotino allarma i tifosi

Se già cedere Dusan Vlahovic appare molto complicato, si prospetta un’impresa quasi impossibile mandare via Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha disputato una pessima annata ed anche al Mondiale per Club lo si è visto pochissimo, cosa che per Gianfranco Teotino renderà arduo cederlo.

Ospite di Radio Sportiva, il giornalista ha allarmato i tifosi bianconeri, sostenendo come non sarà per niente facile trovare un club pronto a sborsare i 40 milioni di euro richiesti: “Non lo si è praticamente visto nemmeno negli States, non sarà facile trovare un club interessato. Dal brasiliano mi sarei aspettato di più. Si tratta di una situazione complicata, il giocatore si è deprezzato” ha dichiarato, dubbioso sul fatto che il centrocampista possa lasciare i bianconeri.

I tifosi sono rimasti senza parole davanti a queste dichiarazioni e temono ora che Douglas Luiz possa restare sul groppone della Juventus per un’altra stagione, bloccando l’arrivo di ulteriori innesti. Una bella grana per la squadra bianconera che spera possa arrivare qualche offerta per il brasiliano, soprattutto dalla Premier League dove finora c’è stato solo un timido interesse del Leeds United.