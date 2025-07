Giuntoli, operazione sconvolgente: tifosi della Juve basiti

L’operazione fatta da Giuntoli continua a pesare sulla Juventus: l’affare è stato sconvolgente, tifosi bianconeri basiti

Terminato il Mondiale per Club con l’eliminazione avvenuta negli ottavi di finale contro il Real Madrid, per la Juventus è tempo di guardare al futuro e programmare la prossima stagione.

Mentre la squadra osserverà qualche giorno di vacanza per riprendersi dall’ultima e faticosa annata, la dirigenza è pronta a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa e dare a Tudor una squadra competitiva. Oltre alle entrate, però, i bianconeri dovranno anche effettuare molti movimenti in uscita visto che parecchi giocatori non rientrano più nel progetto ed i primi giocatori che dovrebbero lasciare Torino sono Vlahovic e Douglas Luiz.

Entrambi i giocatori hanno disputato una stagione molto al di sotto delle aspettative, risultando tra i peggiori della rosa e la Juventus è alla ricerca di possibili acquirenti, cosa per niente facile visto il loro rendimento. Altro esubero rimasto sul groppone della Juventus a causa di Cristiano Giuntoli è Lloyd Kelly che, dopo essere stato riscattato da Newcastle, è stato subito rimesso sul mercato dalla dirigenza.

Sul difensore e sull’operazione che lo ha portato a Torino si è espresso il procuratore Vincenzo Morabito che ha attaccato duramente l’ex ds della Juventus, lasciando tutti i tifosi bianconeri basiti.

Kelly, l’ultimo disastro targato Giuntoli: l’attacco di Morabito è durissimo

Nelle ultime sessioni di mercato, Cristiano Giuntoli ha commesso tanti errori, ma per Vincenzo Morabito quello più grande è stato in difesa. Intervenuto a Radio CRC, il noto procuratore ha fatto capire come l’acquisto di Lloyd Kelly sia stato uno degli ultimi disastri firmato dall’ormai ex ds bianconero.

Morabito non è stato tenero nei confronti di Giuntoli, attaccandolo duramente per l’acquisto del difensore: “L’acquisto di Kelly è da ritiro del patentino da dirigente per Giuntoli, c’erano molti altri difensori centrali disponibili sul mercato ma ha preferito lui” ha dichiarato, non riuscendo a capire per quale motivo l’ex ds della Vecchia Signora abbia preferito lui a tanti altri profili di gran lunga a lui superiori.

Anche in questo Mondiale per Club, Kelly ha confermato tutti i suoi limiti ed i tifosi non gli hanno risparmiato critiche durissime via social, augurandosi venga ceduto al più presto nella prossima sessione di mercato. Tuttavia, proprio come per Vlahovic e Douglas Luiz, non è facile trovare club desiderosi di puntare su di lui considerato lo scarso rendimento avuto da quando è arrivato a Torino.