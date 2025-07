Ahi Vlahovic, annuncio devastante poco fa

Annuncio inaspettato in casa Juventus, c’entra il futuro di Dusan Vlahovic: così cambia tutto, è appena successo

Manca oltre un mese e mezzo all’esordio in Serie A contro il Parma ed in casa Juventus, nel mentre, si pensa a come e dove rinforzare la rosa di Igor Tudor. Una scelta inevitabile quella di dare continuità al lavoro del tecnico croato che bene ha fatto sin dal suo approdo a Torino.

Il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League non hanno lasciato dubbi alla nuova dirigenza guidata da Damien Comolli che, dopo le voci riguardanti prima Conte e poi Gasperini tra gli altri, alla fine ha deciso di confermare l’ex difensore. Il dg della Juventus guarda lontano, guarda oltre a quelli che potrebbero essere i profili considerati ideali per la rosa bianconera, rimpolpare un gruppo che ha evidentemente bisogno di nuovi arrivi per attestarsi tra le principali candidate alla vittoria del prossimo Scudetto. Non sarà facile, la concorrenza di certo non manca.

Il primo settore dal quale si partirà non può non essere l’attacco, reparto dove il destino di Dusan Vlahovic pare già segnato. Il centravanti di Belgrado è in scadenza il 30 giugno 2026 e non rinnoverà l’accordo con la Juve. Anzi. Si è arrivati ad un punto di rottura dove si sta facendo sempre più strada la clamorosa ipotesi di una permanenza fino all’estate prossima, per poi celebrare il divorzio a parametro zero. Un’eventualità che la dirigenza bianconera non vuole minimamente prendere in considerazione.

Perché Vlahovic è un patrimonio del club e si proverà, quindi, a fare cassa come è logico che sia. La punta classe 2000 non è di certo reduce dalla sua migliore annata: anzi. E così le critiche sull’attaccante serbo tornano a fioccare, con una in particolare che non lascia scampo a Dusan.

Addio Vlahovic: attacco senza sconti

Oltre ai potenziali discorsi per la permanenza di Kolo Muani, la Juventus sembra aver quasi chiuso per la firma a zero di Jonathan David che è pronto a salutare da svincolato il Lille. E Vlahovic? A tal proposito è intervenuto Christian Panucci, ex difensore, analizzando soprattutto l’ultima uscita dei bianconeri.

Dopo Real Madrid-Juventus, gara nella quale a trionfare sono stati gli uomini di Xabi Alonso che hanno staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club, Panucci ha voluto dire la sua ai microfoni di ‘Mediaset‘. In particolar modo su Vlahovic: “Se poteva entrare? A me lui piace ma non è mai determinante, si muove sempre male…“.

L’ex terzino di Roma e Milan ha concluso: “Tudor avrebbe potuto inserirlo ma dubito che avrebbe fatto meglio di Kolo Muani“. Una bocciatura totale, l’ennesima, per il 25enne di Belgrado che non aspetta altro che cambiare aria per rilanciare la sua carriera. Vlahovic è reduce da 44 presenze collezionate nell’ultima stagione, con 17 gol e 5 assist vincenti.