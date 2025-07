Alta tensione Vlahovic-Juve: furia bianconera

Una potenziale bufera in casa bianconera riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: quello che è appena successo è inaccettabile

Molto presto il destino porterà la Juventus e Dusan Vlahovic a separarsi in via ufficiale. Un divorzio che, in realtà, si sta già consumando da alcune settimane visto che i rapporti tra il calciatore serbo ed il club bianconero sono ai minimi storici.

Per mesi si è parlato della possibilità di un rinnovo mai arrivato del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La Juventus ha deciso di prendere altre strade, a maggior ragione visto che nella stagione che sta per cominciare il bomber classe 2000 arriverebbe a percepire un maxi stipendio da 12 milioni di euro. Il rendimento di Vlahovic nel corso dell’ultima annata, sia con Thiago Motta che con Tudor, ha fatto il resto. Ad oggi, però, non sembra spuntare una soluzione semplice e soprattutto rapida, che possa accontentare tanto la dirigenza torinese quanto l’entourage dell’ex Fiorentina. Una pericolosa fase di stallo che, secondo alcune indiscrezioni, nasconderebbe la voglia di Vlahovic di rimanere fino alla scadenza, per poi liberarsi a zero tra meno di dodici mesi.

Una possibilità che Damien Comolli non intende prendere in considerazione, visto che dalla cessione della punta durante l’attuale sessione di mercato dipenderanno anche se le entrate. Nonostante la Juve abbia virtualmente già chiuso per Jonathan David, svincolatosi dal Lille e che ha un accordo con il club piemontese, la questione Vlahovic continua a tenere banco a maggior ragione visto un gesto del quale la punta di Belgrado si è resa protagonista qualche giorno fa. L’ennesimo indizio di una rottura insanabile che, a questo punto, potrebbe portare a ribaltoni in attesi: ci sarà solo da aspettare.

Juve, caos Vlahovic: lo ha fatto davvero

Tutto è cominciato dopo la sconfitta contro il Real Madrid che, negli ottavi di finale, ha eliminato la squadra di Tudor dal Mondiale per Club. La rete di Gonzalo Garcia è stata decisiva e così l’attenzione in casa bianconera, ora come ora, è tutta rivolta al calciomercato.

Poco dopo il successo sulla Juve, Jude Bellingham ha postato una foto per celebrare la vittoria e l’approdo ai quarti delle ‘Merengues’. Nulla di strano se non che tra i likes al suddetto post, sia spuntato tra i tanti proprio quello di Vlahovic. Un ennesimo segnale di ‘rottura’ con il club che tre anni e mezzo fa lo prelevò dalla Fiorentina per quasi 80 milioni di euro.

In questo momento, quindi, il gesto di Vlahovic non fa altro che alimentare polemiche e speculazioni sul suo futuro lontano dalla Vecchia Signora. Le prossime settimane si prospettano bollenti: staremo a vedere se e come si concluderà questa telenovela di mercato.