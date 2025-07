Vlahovic all’Inter, esplode la bomba

Colpo di scena sul mercato, affare clamoroso tra due big: ipotesi Vlahovic all’Inter, cosa sta succedendo

E se la grana Vlahovic venisse risolta alla Juventus dagli acerrimi rivali dell’Inter? Può sembrare una provocazione, ma nelle ultime ore si è diffusa come una suggestione più che concreta. Un affare di mercato clamoroso che permetterebbe, in un certo senso, a tutte le parti in causa di trovare una soluzione ideale ai propri problemi, ma che a quanto pare potrebbe non essere ben accolta da una delle tifoserie coinvolte in un affare del genere.

Considerando che la Juventus ha già preso David e che continua ad accarezzare il sogno di vestire di bianco e nero un certo Victor Osimhen, sembra chiaro che per Vlahovic non ci sia più molto spazio a Torino. Soprattutto ora che il suo ingaggio è arrivato a pesare ben oltre l’ammissibile per la nuova dirigenza bianconera.

Proprio a causa dell’ingaggio la sua cessione è però decisamente complicata, in Italia ma anche all’estero. Ed è per questo che alla Juve accetterebbero qualunque soluzione pur di liberarsene. Anche quella, piuttosto clamorosa, di un trasferimento dello stesso attaccante serbo alla peggiore delle rivali juventine, l’Inter di Chivu reduce da un finale di stagione traumatico.

Dalla Juventus all’Inter, affare Vlahovic clamoroso: cosa sta succedendo

Certo, al momento non si può nemmeno parlare di suggestione di mercato. Tutt’al più di un’idea, di quelle bislacche, e forse irrealizzabili, che arrivano di tanto in tanto nel momento del bisogno, o magari in quello del relax sotto all’ombrellone.

Fatto sta che, dalla fine del Mondiale per Club per le italiane, è cominciata a circolare la voce, sempre più insistente, di un possibile interessamento dell’Inter per Vlahovic, rafforzata anche dalla potenziale rottura tra Thuram e una parte dello spogliatoio, capitanata da Lautaro.

Se a livello economico l’affare potrebbe anche essere fattibile, ci sarebbero però degli ostacoli evidenti di altra natura, a partire dal fattore ambientale.

Lo conferma anche l’intervento di un ex nerazzurro come Arturo Di Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Il centravanti serbo è un buon giocatore, ma non a quelle cifre, il suo contratto è fuori portata per l’Inter. E comunque non cambierei mai uno come Thuram per Vlahovic“. Un pensiero, lapidario, che potrebbe in realtà anche ben rappresentare quello di una buona fetta dei tifosi nerazzurri.

A dimostrazione di quanto il nome dell’ex viola al momento non sia di quelli che scalda una tifoseria, men che meno quella dell’Inter, abituata negli ultimi anni a poter esultare per i gol di attaccanti che hanno dimostrato di poter fare la differenza ovunque e su qualunque palcoscenico.