Risoluzione Vlahovic, colpo di scena in casa Juve

Colpo di scena in casa Juventus riguardante la risoluzione del contratto di Dusan Vlahovic: ecco cosa sta accadendo

La Juventus ha annunciato l’arrivo del suo nuovo attaccante nella giornata di venerdì, ovvero Jonathan David che ha firmato un contratto che lo ha legato alla formazione bianconera per le prossime cinque stagioni.

Un gran colpo per la Vecchia Signora soprattutto dal punto di vista economico visto che ha dovuto solamente sborsare i soldi per ingaggio e commissioni agli agenti, essendo l’attaccante canadese svincolato. La Juventus, però, non è sazia e l’arrivo di David non esclude l’arrivo di un altro attaccante di peso come Victor Osimhen, ora obiettivo principale dei bianconeri per mettere in maniera definitiva alla porta a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, come si è visto anche al Mondiale per Club, non rientra più nei progetti della Juventus, ma la sua cessione si è fatta molto complicata considerato il rendimento negativo avuto negli ultimi due anni che lo hanno svalutato. Per questo motivo, Comolli ha intenzione di usare il pugno duro con Vlahovic e sta cercando di trovare un accordo per la risoluzione anticipata del contratto per liberare la Juventus del suo pesante ingaggio.

Convincere Vlahovic a rescindere il suo contratto, però, non è facile, anche perché il serbo è intenzionato a farsi anche un anno in tribuna pur di non rinunciare al proprio ingaggio. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus starebbe pensando ad una soluzione davvero clamorosa, optando di pagare al serbo una ricca buonuscita pur di liberarsene.

Vlahovic, un ricco addio: la Juventus disposta a pagare la buonuscita

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic è iniziato un vero e proprio braccio di ferro. I bianconeri stanno facendo di tutto per mandare via il giocatore, ma l’attaccante serbo è pronto ad ogni cosa pur di non rinunciare al suo ingaggio. Per questo, secondo Tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe intenzionata a pagare una ricca buonuscita a Vlahovic per convincerlo a rescindere il suo contratto.

I bianconeri sarebbe disposti ad accollarsi nella risoluzione la differenza tra i 12 milioni di euro e l’ingaggio che il serbo andrebbe a percepire nel suo prossimo club, limitando i danni dal punto di vista economico. Se Vlahovic può permettersi un anno in tribuna, la Juventus non può affatto e spera di convincere l’attaccante serbo a rescindere nei prossimi giorni facendo leva sui soldi.

I prossimi giorni saranno già decisivi per capire cosa accadrà, anche perché la Juventus intende dare un’accelerata importante al proprio mercato, soprattutto dopo l’arrivo di David. Nel mirino dei bianconeri c’è adesso Victor Osimhen ed è chiaro come la Vecchia Signora possa sostenere l’operazione solamente una volta mandato via l’attaccante serbo.