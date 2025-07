Weah via dalla Juve, clamorosa destinazione

Timothy Weah destinato a lasciare la Juventus, ecco quale potrebbe essere la sua prossima squadra: operazione da tenere d’occhio, con tanti risvolti

Ci risiamo. Come un anno fa, la Juventus vedrà stravolta dal mercato la propria fisionomia. Tanti cambiamenti in vista tra i bianconeri, con l’obiettivo dichiarato di tornare a lottare per lo scudetto, come ormai non avviene da diverse stagioni. Dunque, si entra in un tourbillon di acquisti e cessioni, la cui finalità sarà dare a Tudor una squadra all’altezza per lottare fino alla fine in tutte le competizioni.

Diversi i giocatori con la valigia, tra cui Timothy Weah. L’esterno è stato uno dei giocatori più brillanti nella prima fase dell’esperienza di Thiago Motta, perdendo però gradualmente campo con il procedere della stagione. Tudor non sembra proprio voler puntare su di lui e infatti in queste settimane sono già state diverse le trattative o potenziali trattative per la sua cessione.

La Juventus sperava nella partenza verso il Nottingham Forrest, ma la destinazione non era gradita al giocatore e la pista è saltata. Si cerca in ogni caso, ancora, una sistemazione all’altezza per Weah, per favorirne l’uscita, gli estimatori per fortuna non mancano. L’ultima suggestione potrebbe fare davvero comodo ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Weah nel mirino del Marsiglia: e Tudor sogna lo scambio

Si parla infatti con sempre maggiore insistenza del possibile trasferimento di Weah al Marsiglia. I francesi sono attenti alla situazione dell’esterno statunitense, che per le sue caratteristiche piace molto a De Zerbi.

Un affare che potrebbe regalare ai francesi un giocatore di valore e potrebbe risolvere un problema in quel di Torino. La valutazione di Weah è sui 15 milioni di euro, ma l’affare potrebbe anche prendere una piega diversa.

Infatti, tra le fila del Marsiglia c’è un profilo che alla Juventus piace molto. Ed è Leonardo Balerdi, difensore centrale con cui si potrebbe rinforzare un reparto che, senza Gatti e Bremer al meglio, palesa ancora delle difficoltà. Per Balerdi, fino a questo momento, le richieste del Marsiglia sono state piuttosto elevate, ma con l’inserimento di Weah nella trattativa la parte cash dell’affare si ridurrebbe sensibilmente.

Non è l’unica opzione, per la Juve, per cercare di convincere l’OM. Infatti, nei dialoghi ci sono anche Mbangula e persino Nico Gonzalez, per un ventaglio di possibili scambi da imbastire.