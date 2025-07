Juve-Napoli, cambia la corsa scudetto: esultano i tifosi bianconeri

Cambia tutto nella corsa scudetto tra la Juventus ed il Napoli: arriva l’annuncio che fa esultare i tifosi bianconeri

La Juventus ha deciso di fare sul serio in vista del prossimo campionato e a conferma di ciò vi è il mercato che stanno facendo i bianconeri, determinati nel costruire una rosa competitiva capace di poter dire la sua sia in Italia che in Europa.

Il primo colpo del mercato bianconero è stato Jonathan David, sbarcato a Torino dopo un lungo inseguimento da parte della Vecchia Signora. L’attaccante canadese è arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lille e la Juventus ha dovuto solamente pagare l’ingaggio e le commissioni ai suoi agenti per chiudere la trattativa, cosa che gli ha permesso di poter risparmiare molto dal punto di vista economico.

I bianconeri non vogliono certo fermarsi qui ed ora stanno puntando con decisione a Jadon Sancho. I contatti con il Manchester United sono sempre più frequenti e la fumata bianca si avvicina giorno dopo giorno, considerato che l’esterno d’attacco inglese ha dato priorità alla Juventus, bloccando tutte le altre offerte. Il possibile arrivo di Sancho, oltre a quello già ufficiale di David, ha infiammato il tifo bianconero che inizia a sognare in vista della prossima stagione.

Ad esaltare ulteriormente i tifosi della Juventus ci ha pensato Antonio Cassano che, intervenuto a “Viva El Futbol” su Twitch, ha indicato i bianconeri come i principali antagonisti del Napoli nella lotta scudetto.

Corsa scudetto, la Juventus insidia il Napoli: Cassano non ha dubbi

La Juventus lotterà per lo scudetto quest’anno e farà di tutto per strappare il tricolore del petto del Napoli. Ne è convinto Antonio Cassano che a “Viva El Futbol”, trasmissione condotta da Lele Adani in onda su Twitch” vede i bianconeri capaci di poter insidiare gli azzurri nella corsa al titolo.

Per l’oracolo di Bari Vecchia, Igor Tudor sarà un fattore aggiunto per la Juventus: “Sono convinto che farà molto bene, la Juventus sarà una di quelle squadre che l’anno prossimo può dare veramente fastidio al Napoli. Tudor sa quello che vuole, sa allenare, fa un calcio che a me piace, aggressivo, non di contenimento, attaccano in tanti… La Juve ha fatto una scelta giustissima per me” ha dichiarato sicuro.

Parole che hanno esaltato i tifosi bianconeri che sperano questo sia l’anno giusto per tornare a vincere un titolo. Ci spera anche la Juventus stessa che sta intervenendo in maniera pesante sul mercato per togliersi grandi soddisfazioni in Serie A e per arrivare il più lontano possibile in Champions League.