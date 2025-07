Addio alla Juve, bomba da 40 milioni: ci siamo

La richiesta di 40 milioni di euro gela la Juventus: sarà addio ai bianconeri, un altro club pronto a regalarsi il colpaccio

Manovre di mercato importanti in casa Juventus dove, dopo il colpo Jonathan David, è al lavoro per continuare a rinforzare la propria rosa e l’obiettivo numero uno è ora Jadon Sancho.

La trattativa con il Manchester United sta procedendo in maniera positiva, seppur a fuoco lento, e da parte dei bianconeri filtra un cauto ottimismo sulla possibile fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sancho ha già dato l’ok al trasferimento a Torino, tanto che avrebbe messo in stand by tutte le altre offerte che sono pervenute per dare priorità alla Juventus, in attesa che la Vecchia Signora trovi un accordo con i Red Devils.

Oltre che sui nuovi innesti, la Juventus sta lavorando anche su quelli che sono in giocatori arrivati in prestito lo scorso anno e che vorrebbe confermare in rosa, vale a dire Conçeiçao e Kolo Muani. Per quanto riguarda l’esterno d’attacco portoghese, al momento c’è un ampio divario tra l’offerta dei bianconeri e la richiesta del Porto che non si schioda dai 30 milioni di euro della clausola rescissoria, ma Comolli sta cercando di mediare per poter abbattere il muro portoghese.

Discorso diverso, invece, per Kolo Muani la cui permanenza alla Juventus si sta facendo sempre più difficile come fatto sapere dall’esperto di mercato Ekrem Konur.

Kolo Muani, il PSG alza il muro: i parigini chiedono 40 milioni di euro

La Juventus è rimasta soddisfatta dal rendimento di Kolo Muani e vorrebbe avere a disposizione l’attaccante francese anche il prossimo anno. Tuttavia, benché sia i bianconeri che Kolo Muani vogliamo proseguire insieme, il Paris Saint-Germain sta complicando non poco questo matrimonio ed ha alzato un muro quasi insormontabile per la Juventus.

Stando a quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo X, i parigini hanno alzato in maniera importante le loro pretese e chiedono almeno 40 milioni di euro per cedere Kolo Muani. La Juventus, da parte sua, non è intenzionata a pagare così tanto per l’attaccante francese e ciò mette fortemente a rischio la permanenza a Torino dell’attaccante francese, sul quale si è ora fiondato anche un altro club.

Sempre stando a quanto riferito dal noto esperto di mercato, anche il Barcellona si sarebbe messo sulle sue tracce. Il club blaugrana è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lewandowski, ma anche gli spagnoli reputano troppo alta la valutazione del PSG. Tutto è ancora in divenire, ma ad oggi le possibilità di vedere Kolo Muani continuare a vestire la maglia bianconera si stanno abbassando in maniera vertiginosa, tenendo in considerazione anche l’interesse dei blaugrana.