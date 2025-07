Vialli-Juve, spunta un annuncio pazzesco: è stato un peccato

L’ultimo annuncio su Gianluca Vialli ha lasciato senza parole i tifosi della Juventus: è stato un peccato, cosa è successo.

Il 9 luglio Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni. Il grande attaccante, scomparso nel 2023 dopo aver combattuto a lungo con un tumore al pancreas, è stato omaggiato con tantissimi messaggi sui social da parte dei tantissimi tifosi che lo ricordano ancora con grandissimo affetto. Anche la Juventus ha voluto celebrare il compleanno di Vialli con alcuni post sui social che hanno commosso molto i tifosi bianconeri.

“Le persone non dimenticheranno mai e poi mai come le hai fatte sentire, Gianluca – si legge in uno dei post pubblicati dalla Juventus – Nel giorno del tuo compleanno, ti ricordiamo con gratitudine, orgoglio e infinito affetto“. La didascalia è accompagnata da un video dove compaiono le migliori prodezze del grande bomber con la maglia bianconera.

Nel corso della sua carriera Vialli ha giocato quattro anni con la Juventus, totalizzando 145 presenze e 53 reti tra Serie A, Coppa Italia, Coppa UEFA e Champions League. Con i bianconeri ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa UEFA e una Champions League. Una vera e propria leggenda per il club torinese, che giustamente lo ha ricordato nel migliore dei modi nel giorno del suo compleanno.

Ultim’ora Vialli-Juve: scoppia la polemica, i tifosi non ci stanno

Eppure proprio in questa data così sentita dal popolo bianconero è arrivato un commento che non tutti hanno gradito. Graziano Carugo Campi, giornalista e scrittore di fede juventina, ha pubblicato un post su X per ‘punzecchiare’ la Juventus proprio in merito ai post dedicati a Gianluca Vialli.

“Bello ricordare Vialli – scrive Graziano Carugo Campi su X – Peccato che la Juve non gli abbia mai proposto un ruolo in società“. In realtà Vialli, dopo una brevissima carriera da allenatore con Chelsea e Watford, non ha mai ricoperto incarichi dirigenziali, fatta eccezione per il ruolo di capo delegazione della Nazionale Italiana su invito del suo grandissimo amico Roberto Mancini.

Sotto il post del giornalista sono comparsi diverse repliche di tifosi che non hanno affatto apprezzato le sue parole. Più di un follower sostiene che si tratti di una “polemica gratuita“, mentre Giuseppe fa notare che “se la Juventus avesse dovuto dare un ruolo nella società a tutti i suoi campioni” qualcuno sarebbe stato costretto a “fare il magazziniere“.