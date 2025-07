Yildiz in un’altra big europea: l’annuncio sconvolge la Juve

Kenan Yildiz finisce nel mirino di un altro top club europeo: arriva l’annuncio che lascia la Juventus senza parole

Al Mondiale per Club ha mostrato ancora una volta di essere un giocatore differente e di personalità, capace di mettersi la Juventus sulle spalle nei momenti di difficoltà. Kenan Yildiz è pronto a divenire il leader della squadra bianconera e i tifosi non aspettano altro.

L’esterno d’attacco turco, destinato ad una carriera di altissimo livello, fa sempre la differenza quando entra in campo ed Igor Tudor si coccola quello che è il suo gioiello. In vista della prossima stagione, la Juventus sta effettuando una vera e propria rivoluzione, liberandosi degli esuberi e cercando di portare volti nuovi in quel di Torino, ma Yildiz è uno di quei pochi giocatori della rosa ad essere ritenuto incedibile.

La Vecchia Signora è intenzionata a rendere Yildiz il punto di riferimento sia per la squadra che per i tifosi e tutti aspettano ora che possa arrivare quell’agognato rinnovo che vada a legarlo ancora di più ai colori bianconeri. Tale rinnovo, però, ancora non è arrivato ed alcuni top club europei stanno sondando il terreno per capire se ci sono margini per portare via alla Juventus la sua perla.

Tra i club maggiormente interessati a Yildiz, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Michele De Blasis, ci sarebbe il Barcellona che avrebbe già avuto un contatto informale con Jorge Mendes per valutare la fattibilità dell’operazione.

Yildiz nel mirino del Barcellona: contatti tra i blaugrana e Jorge Mendes

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Michele De Blasis attraverso il proprio profilo X, il Barcellona è il club che più sta facendo sul serio per Yildiz. Il club blaugrana sarebbe andato oltre il mero sondaggio ed avrebbe già avuto dei contatti con il potente agente Jorge Mendes per capire se ci sono margini per portare il turco in Catatogna.

Dalla Juventus, però, filtra la massima tranquillità sul futuro di Yildiz. De Blasis ha fatto sapere come il club bianconero stia lavorando per il rinnovo del contratto fino al 2030, sottolineando come la trattativa stia procedendo bene. Inoltre, Yildiz non ha intenzione di lasciare la Juventus, ma è intenzionato a restare a Torino per riportare la Vecchia Signora a primeggiare in Italia e a dire la sua in Europa.

Una mano alla Juventus arriva anche dallo sponsor visto che anche Adidas sta spingendo per la permanenza di Yildiz per almeno altre due stagioni. Insomma, per il Barcellona la strada è decisamente in salita ed appare davvero difficile pensare che il turco possa lasciare la Juventus quest’estate allo stato attuale delle cose.