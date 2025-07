Bomba Tudor, sorpresa pazzesca: “È già stato esonerato”

Igor Tudor vicino all’esonero, arriva l’annuncio che nessuno poteva immaginare: sorpresa incredibile per i tifosi

La nuova stagione per la Juventus sta per cominciare. Il mercato è ancora nel vivo e mancano diversi tasselli per poter definire completa la rosa messa a disposizione di Igor Tudor. Tuttavia, è proprio l’allenatore in questo momento a tenere maggiormente banco nell’ambiente bianconero. Dopo l’esito del Mondiale per Club, qualcuno credeva infatti che la società potesse subito intervenire per portare in panchina un tecnico di maggior blasone.

Tra gli opinionisti più popolari nell’ambiente bianconero, c’era addirittura chi si era spinto a prevedere un addio programmato da parte di Tudor, nonostante il rinnovo, al termine del Mondiale per Club, per far spazio a quel Luciano Spalletti fresco di esonero dalla Nazionale.

Le cose non sono evidentemente andate così. Proprio la firma del rinnovo rappresenta, infatti, per il tecnico croato una garanzia per quanto riguarda la fiducia di cui può godere all’interno della dirigenza bianconera. Sarà lui, quindi, a cominciare la prossima stagione sulla panchina della Juventus, e tutto fa pensare che proverà a rimanerci fino al termine, nonostante la poca fiducia da parte di una fetta importante della tifoseria.

Tudor verso l’esonero, cosa può succedere alla Juventus: situazione paradossale

È chiaro che, nonostante la juventinità e un epilogo di stagione tutto sommato positivo, non fosse per i cinque gol presi contro il Manchester City durante il big match del Mondiale per Club, non sia Igor Tudor l’allenatore da cui tutti i tifosi avrebbero voluto ripartire.

Nei sogni di una parte della tifoseria c’era Antonio Conte, o comunque un profilo di quel livello, e il fatto che alla fine la dirigenza abbia deciso di confermare Tudor è stato visto come una scelta di ripiego in un momento di evidente difficoltà e confusione.

Da qui a dire che la panchina del tecnico croato sia però stabile, ce ne passa. Soprattutto se, come sembra da alcuni organi di informazione, la società gli metterà a disposizione giocatori peraltro da lui richiesti, ma che non sembrano in grado di far fare alla rosa un salto di qualità evidente. Il riferimento è in particolare a profili come Balerdi, Chabot, Rongier e anche Conceiçao. Buoni giocatori, non certo campioni.

Dovesse essere questo il mercato bianconero, con la ciliegina sulla torta rappresentata da David, difficilmente si potrebbe pensare a una Juve da scudetto, e per Tudor questa potrebbe rivelarsi una vera condanna, come confermato dall’analisi, ironica e pungente, dell’opinionista Graziano Carugo Campi: “Praticamente Tudor è già stato esonerato“.