Dal Napoli alla Juve: sgarbo totale

Uno sgarbo che gli azzurri difficilmente dimenticheranno: la Juventus prepara un grande colpo, a Napoli non saranno felici

Nel mare di cambiamenti che fino a questo momento ha coinvolto il club bianconero c’è una certezza, dal Dna juventino che rappresenta una vera garanzia di professionalità e attaccamento alla maglia. Igor Tudor ha incassato la fiducia dei nuovi vertici, con Damien Comolli che vede nel croato il profilo evidentemente ideale per aprire un ciclo vincente.

Ma in casa Juventus c’è la consapevolezza che dalle parole bisognerà passare ai fatti, soprattutto in sede di calciomercato. In attacco l’addio certo di Dusan Vlahovic è questione di giorni, al massimo settimane. Anche se non è chiara né la prossima destinazione del serbo né la formula. Nel frattempo a rasserenare gli animi dei tifosi della Vecchia Signora ci ha pensato Comolli, che ha preso a zero Jonathan David.

Un attaccante, numeri alla mano, strepitoso. Adesso, però, bisognerà pensare anche agli altri reparti. Ed in tal senso la dirigenza torinese avrebbe in mente un grande colpo che manderebbe su tutte le furie i tifosi del Napoli. È lui il prescelto: ecco il piano bianconero.

Napoli ko, che beffa: sarà della Juventus

Una delle situazioni che la dirigenza bianconera dovrà affrontare da qui alle prossime settimane riguarda, senz’altro, la porta. Perché se Di Gregorio è confermatissimo come titolare nell’undici di Tudor, a maggior ragione dopo l’ottimo Mondiale per Club disputato, è altrettanto vero che il ruolo di dodicesimo potrebbe risultare presto scoperto.

A parlare del mercato della Juve, nelle scorse ore, è stato il quotidiano ‘Leggo’ che si è soffermato proprio sui pali bianconeri e la possibilità di mettere sotto contratto l’ex Napoli, Elia Caprile. Un nome nuovo, che piace a dirigenti bianconeri per età e margini di crescita. Mattia Perin ha da tempo espresso la volontà di giocare con maggiore continuità: da qui la possibilità sempre più concreta di lasciare la Juventus, nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2027 a 1,5 milioni a stagione. D’altro canto su di lui, tra le diverse squadre interessate, in questo momento vi sarebbe il Sassuolo in pole position pronto a garantirgli un posto da titolare.

Per quanto riguarda Caprile, la Juve osserva, è alla finestra, dopo che il Cagliari ha riscattato il 23enne veronese dal Napoli per 8 milioni di euro. L’ex azzurro in Sardegna percepisce appena 600mila euro a stagione quindi anche dal punto di vista economico andrebbe a guadagnare decisamente di più in quel di Torino.

Un’opportunità anche per il futuro visto che Caprile è un classe 2001 e potrebbe ancora esplodere, facendo risuonare ancora più forte la beffa per il club di Aurelio De Laurentiis. Staremo a vedere.