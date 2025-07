Dalla Juve ai Friedkin, UFFICIALE: 35 milioni

Pesantissimo addio in casa bianconera, la Juventus lo cede per 35 milioni di euro: lo prendono i Friedkin

Manca poco più di un mese alla sfida contro il Parma, valida per la prima giornata di Serie A 2025/26. La Juventus deve riscattare un’annata tutt’altro che esaltante, nella quale a condizionare l’andamento della squadra – che ha comunque chiuso al quarto posto qualificandosi per la prossima Champions League – è stato il cambio di allenatore.

Igor Tudor, incassata la fiducia della società, è pronto a guidare un gruppo che col passare delle settimane rispecchia sempre più le sue idee di calcio. Nel frattempo, al di là di chi arriverà a rinforzare la Juventus in ogni reparto, c’è un tema ancora più caldo da affrontare. Il capitolo cessioni in casa Juventus resta un fattore fondamentale per costruire, poi, una rosa competitiva tanto in campionato quanto in Champions League. La partenza di Dusan Vlahovic sarà cruciale per poter puntare su un ulteriore bomber.

Perché oltre alla recente firma di Jonathan David, fiore all’occhiello della campagna acquisti firmata da Damien Comolli, sicuramente un’altra pedina è attesa nelle prossime settimane alla Continassa. In difesa la Juventus non potrà tirarsi indietro perché gli infortuni di Cabal e Bremer hanno insegnato come la coperta non sia troppo lunga nelle retrovie: serve un grande centrale oltre ad almeno un laterale, che possa magari ricoprire entrambi gli esterni.

E il centrocampo? Ecco, la mediana è il vero punto da cui ripartire il prima possibile. Un anno fa l’acquisto di Teun Koopmeiners fece impazzire di gioia il tifo bianconero: dopo gli anni da protagonista a Bergamo, il nazionale olandese si è però un po’ perso a Torino. E così, nonostante tutto, la Juve proverà ancora a puntare su di lui sperando sia l’anno giusto per tornare ad essere uno dei centrocampisti più desiderati d’Europa.

Via dalla Juve: 35 milioni in arrivo

C’è un altro nome che invece pare ormai orientato a cambiare maglia e a lasciare la Juventus dopo appena una stagione. Un affare che, nelle ultime ore, ha vissuto un vero e proprio scossone: pronta un’offerta da 35 milioni di euro.

Quello di Douglas Luiz, per il quale Giuntoli poco meno di dodici mesi fa sborsò oltre 50 milioni per accontentare Thiago Motta. Un flop totale che, adesso, si tramuterà in addio. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da ‘Team Talk’ l’Everton della famiglia Friedkin avrebbe avanzato una proposta per il talento brasiliano, mai adattatosi veramente alla Serie A. Si parla, infatti, di una presunta proposta di prestito con obbligo di riscatto, in un’operazione complessiva che la Juventus punterebbe a limare sui 35 milioni di euro.

Anche Aston Villa e West Ham, in tal senso, rimarrebbero alla finestra per Douglas Luiz il cui ciclo in bianconero è già virtualmente terminato. Il 27enne di Rio de Janeiro nella sua prima ed unica stagione in maglia bianconera ha collezionato 27 apparizioni complessive tra campionato e coppe, senza né gol né assist vincenti.